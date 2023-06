Ovo je jedini način na koji možete znati da je neko ljubav vašeg života

Kad odrastete, svi vam govore da ćete „jednostavno znati“ kad upoznate osobu s kojom ćete zauvek biti. Ova navodna samospoznaja jednog će vas dana pogoditi, tako jasno i glasno da više nikada nećete sumnjati u to. Naravno, znamo da ovo ne funkcioniše za svakoga. Znamo da ništa u životu, a naročito u ljubavi, nikada nije ‘pravi put’. Ali postoji li način da zapravo znamo da li je neko ljubav naših života? Odgovor je da, iako to većina ljudi ne shvata, piše Brajana Vist.

Osoba s kojom imate najviše hemije nije ljubav vašeg života. Osoba koja vam kaže da je vaša srodna duša nije ljubav vašeg života. Osoba koja osobinama odgovara listi onoga što ste uvek želeli, nije ljubav vašeg života. Osoba koja je uvek bila tu nije ljubav vašeg života. Osoba s kojom imate dobar seks nije ljubav vašeg života. Osoba s kojom izlazite godinama nije ljubav vašeg života. Naravno, bilo koja od ovih osoba mogla bi biti ljubav vašeg života, ali nijedan od tih kriterijuma vam to neće reći.

Postoji samo jedan način da kažete da je neko zaista ljubav vašeg života, a to je: čini vas najboljom mogućom verzijom sebe koja možete biti. To je ono što razlikuje loše veze od dobrih. Ne radi se o tome ko je ta osoba, već o tome ko ste vi kad ste s njom, kakvom vas čini. Ovo je neko zbog koga se osećate voljeno zbog onoga što u suštini jeste. Kada ste voljeni na ovom nivou, pretvarate se u najbolju moguću verziju sebe. To je ono što nekoga čini ljubavlju vašeg života, i ništa manje.

Do hemije je zapravo vrlo lako doći. Ako je to vaš kriterijum, imaćete hiljadu srodnih duša u životu. Puno ljudi je privlačno na prvi pogled, a vrlo malo njih zapravo ima sposobnost da vas voli onakvim kakvi jeste. Vrlo malo njih ima moć da vas prirodno ‘natera’ da budete najbolja moguća verzija sebe.

Ljubav vašeg života nije osoba u koju ulažete svo svoje vreme, energiju i resurse. To je osoba koja hoda uz vas, odvojenim, ali podudarnim putevima, koji vas inspirišu i čine da se osećate dovoljno slobodnima da učinite sve ono o čemu ste ikada sanjali, da budete sve što ste oduvek želeli. To je ono što istinski razlikuje srodnu dušu od bilo koga drugog: umesto da ‘ulažete u vezu’, čini se da prirodno počinjete ponovo da ulažete i u sebe.

To funkcioniše, jer da biste dugotrajno bili u srećnoj vezi, morate se razvijati kako biste upoznali sebe. Morate se suočiti sa svojim nesvesnim uverenjima i vezanostima, strahovima i pretpostavkama. Morate se isceliti. Morate se osloboditi onoga što vas je sputavalo. Morate postati nova osoba, a opet vi više nego ikad pre. To je svrha odnosa u našim životima. Ne da nas odvrati od toga ko bi mogli da budemo, već da nam pomogne da prerastemo u sve ono što već jesmo, prenosi Sensa.hr.

