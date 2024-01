Ovo je savršena razlika u godinama ako želite da vam veza potraje, tvrde stručnjaci

Može biti lako proceniti vezu sa razlikom u godinama spolja. A, oni koji su u očima javnosti često mogu biti pod većom pažnjom jer izlaze sa starijim ili mlađim ljudima od nas ostalih, posebno ako se čini da je to deo obrasca. Ali, stručnjaci kažu da – iako je sve legalno, naravno – ne postoji „idealan“ broj godina između vas i vašeg partnera, piše Metro.

„Ne možemo da biramo u koga ćemo se zaljubiti“, kaže savetnik Sedef Salim, „Iako možda postoje društvene i kulturne predrasude oko veza sa značajnim razlikama u godinama, stvar se zaista svodi na dvoje ljudi unutar te jedinstvene veze i veze. Ako postoji ljubav, poverenje, prihvatanje i odgovornost za moguće implikacije postojanja u toj vezi, onda idealna razlika u godinama može značiti različite stvari za svaki jedinstveni par.

Šta je sa gornjom granicom razlike u godinama?

Tobi Ingam, psihoterapeut i autor knjige Retroactive Jealousy, Making Sense of It, kaže da bi bilo teško dati tačan broj. „Postojala je ideja da je polovina vaše starosti plus sedam godina vodič za godine koje partner treba da bude mlađi od vas“, kaže on. „To je sada možda zastarelo“.

„Sa jedne tačke gledišta, možda bismo više voleli da naši partneri budu naši vršnjaci – naši savremenici. Da bi, ako bi jaz bio prevelik, postojali problemi u pogledu kulturnih vrednosti, interesa itd.“, dodaje on, „Sada bi društveni naglasak na inkluzivnosti i normalizacija razlika mogao da iskorijeni takve ideje“.

Ali dodaje i da je u profesionalnom svojstvu sagledao probleme međugeneracijskih odnosa. „U mom radu“, kaže on, „razlike u godinama koje liče na razlike u godinama roditelja i dece ili različite generacije mogu stvoriti komplikacije koje stvaraju probleme tokom vremena. Možda ima dece iz prethodnih brakova koja su istih godina kao i naši novi partneri.

Pa kako ljudi u vezama sa velikom razlikom u godinama mogu da spreče da im cifre ne smetaju i nateraju da to funkcioniše? Sedef je rekao da postoje ključne stvari koje ljudi treba da razmotre ako žele da se ozbiljno pozabave ovakvom vezom. „Na primer, razgovori o zajedničkoj deci mogu biti složena tema za navigaciju“, objašnjava ona, a prenosi Večernji.

„Da li je vaš partner (koji je stariji) već imao i odgajao svoju decu iz prethodne veze? Da li se vaš partner oseća prijatno i odgovorno da ponovo započne taj proces sa vama? Ili možda godine vašeg partnera mogu uticati na njegovu plodnost?“, dodaje, „Možda je zabrinutost više o zdravstvenim implikacijama. Da li će razlika u godinama postati uočljivija u budućnosti, zbog godina koje utiču na zdravlje i pokretljivost?’.

Da, to su teške teme za pokrivanje, ali to ne menja činjenicu da su takvi razgovori veoma važni ako želite da veza funkcioniše. A, zauzvrat, mogli biste biti nagrađeni partnerom pun ljubavi čija raznolikost čini vreme koje provodite zajedno još posebnijim. „Iako može doći do škakljivih diskusija i problema koji se mogu pojaviti kod parova sa značajnom razlikom u godinama, zajednički život može biti veoma zadovoljavajući i radostan“, kaže Sedef, „mogu da istražujem potpuno drugačiju perspektivu jedno sa drugim“.

