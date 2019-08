Ovo je verovatno najveći problem mnogih udatih Srpkinja

– Šta učiniti kad u braku više nema strasti? – pita se tridesetpetogodišnja Kaća iz Vrbasa.

Zaljubljena sam u svog muža i verujem da je i on zaljubljen u mene. Međutim, veoma smo loši u flertovanju i to utiče na naš seksualni odnos i moje samopouzdanje.

Na početku naše veze smo flertovali, ali mi je i tad to bilo teško. Sad kad smo duže zajedno, postalo je još teže, jer je dodir, poljubac ili kompliment postao neprimetan i izgubio je uticaj. Rekla sam mu da želim češći seks. I on kaže da bi voleo, ali napor da flertuje to ne prati.

Sve to počinje da utiče na moje samopoudzanje. Volela bih da budem zagrljena i poljubljena, i da se odatle čin nastavi, ali to se nikad ne desi. Deluje mi kao da mu se više ne sviđam, uprkos činjenici da danas izledamo skoro isto kao i kad smo se upoznali.

Kako da ga ponovo zainteresujem i kako da naučim da flertujem?

Razmilslite o vašem zajedničkom životu i na koji se način promenio od onda kad ste se upoznali. Brak podrazumeva partnerstvo u mnogim drugim činovima osim seksa, ali te druge stvari mogu sprečavati parove da budu i ljubavnici i, što je još važnije, da vide jedno drugo kao ljubavnike. Ko smo mi u očima našeg partnera je veoma bitno.

Ako postanemo samo onaj koji „donosi hleb na sto“, „domaćica“ ili „biznis partner“, može biti veoma teško zameniti uloge i prizvati erotična osećanja. Biti viđena kao „majka“ nekad može biti nesvesna prepreka za seksualnu želju. Vitalno je naći vreme samo za vas dvoje kao ljubavnike. Ovo bi značilo da treba da isključite mobilne telefone i da izađete na neko romantično mesto. Povratak na lokacije koje vas podsećaju na zajedničko srećno vreme mogu pomoći.

U toku ovog intimnog trenutka nemojte da razgovarate o poslu, deci, rodbini. Samo se fokusirajte jedno na drugo. Napravite mesta za vođenje ljubavi bez ikakve šanse za neočekivani prekid. Stres i anksioznost mogu ubiti strast, pa napunite svoju sedmicu opuštajućim elementima kao što su vežbanje, joga, meditacija. Oboje znate da flertujete. Samo su vam potrebni vreme i prostor da vratite taj osećaj.