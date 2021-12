Ovo je zabranjeno u kombinacijama

To su takozvane kombinacije, u kojima je glavno pravilo – bez emocija. Ukoliko i jednoj i drugoj strani to prija, onda ne bi trebalo da bude razloga za brigu. Ono što poziva na opasnost je kada se kod nekoga jave prve iskre i emocije, u odnosu u kojem to nije dozvoljeno.

Upravo zbog toga treba da budete svesni svih pravila koja se podrazumevaju u ovom odnosu kako biste znali da li ste vi spremni za tako nešto ili pak ne.

– Neobavezne veze idu iz neobaveznih osećanja. A neobavezna osećanja potiru značaj nas samih kao osoba i bića. Živimo u eri instant rešenja koja nameću mladima instant veze. Posle se pitamo gde smo se izgubili – kaže Radmila Grujičić, psiholog.

Budite spremne da u ovakvoj vrsti odnosa određena pravila moraju da se poštuju i preispitajte sebe da li ste spremne za tako nešto. Nema dugih razgovora i dopisivanja, upoznavanja sa prijateljima i svih sitnica koje rade zaljubljeni parovi.

Emocije su u ovakvoj vrsti odnosa nepoželjne, a uglavnom su žene te koje one češće obuzmu, iako ne znači da se ne događa i muškarcima. Naravno da postoji šansa da se i jednom i drugom pojave emocije, ali to je u više odsto slučajeva jednostrano. Ako ona druga strana i dalje ustraje na tome da ne želi vezu, takav odnos treba prekinuti što pre. Često se dešava da muškarci održavaju takve veze lažnim obećanjima zbog čega devojke ostaju pored njih nekad i godinama u nadi da će se odnos promeniti.

– Svako je u nečemu što njemu lično donosi neku korist, tako da je vrlo lično pitanje šta mladi traže, a posebno šta dobijaju takvim vezama. Postoji jedna lepa narodna izreka: „Ko šta traži – to i nađe“. Važno je da znamo šta želimo i šta zaslužujemo – objašnjava Radmila.

Ipak, ako već ulazite u “kombinaciju”, ovakav odnos ostavlja prostor za viđanje sa drugima, ali to nije varanje. Nema obaveze niti polaganja računa. Na prvi znak ljubomore prekinite ovaj odnos jer je to jasan znak da su emocije počele da se javljaju. Sa druge strane ako uspete da kontrolišete osećanja, sloboda viđanja sa drugima se odnosi i na vas. Dakle, postoji mogućnost da i vi u međuvremenu upoznate nekoga i budite spremne i otvorene za tu mogućnost.

– Svako bi trebalo da se ponaša u skladu sa tim kakva je osoba. Veze su rezultat lepih, skladnih, uzajamnih odnosa, postovanja, razumevanja i ljubavi. Dakle, ako ne želite da ulazite u odnos koji vam ne pruža sve što vam je potrebno, nemojte. Ne dozvolite da društvo u tom smislu utiče na vas – kaže Radmila.

Kakav god vaš odnos bio, bitno je da budete iskreni od početka s drugom stranom. Kada imate iskrenost, onda imate i sigurnost da uskočite u bilo kakvu avanturu, jer na kraju krajeva ionako nikad niste sigurni gde ćete završiti, mislili vi ozbiljno ili neobavezno.

