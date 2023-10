Ovo su godine u kojima većina ljudi pronađe svoju srodnu dušu

Dovoljan je samo jedan pogled da znate o čemu razmišlja. Ne možete zamisliti svoj život bez njega. Svaki vaš problem zapravo je zajednički. Jedno drugom ste bezuslovna podrška. On je prva osoba koju zovete kad vam se nešto dogodi, a zajedno ste savršeni duo koji funkcioniše na osnovu kompromisa.

Ako ste se pronašli u ovom kratkom uvodu, onda ste zaista prava srećnica jer pored sebe imate ljubav svog života, svoju srodnu dušu.

Brojna su istraživanja pokazala da je kompatibilnost na takvoj razini prava retkost. Ljubav, koliko god posebna i snažna bila, nije neuništiva. Toliko predivna u svojoj ranjivosti, ljubav ipak traži odricanje, trud, kompromis i – zrelost.

To nam potvrđuje i najnovije istraživanje jedne aplikacije za upoznavanje koje je došlo do zanimljivog zaključka – godine ima velik uticaj na to hoćete li pronaći svoju srodnu dušu. Ako ljubav tražite dok ste premladi, naići ćete na određene probleme zbog manjka iskustva i činjenice da još niste do kraja razvili svoju ličnost.

U ranim dvadesetima još uvek nismo sasvim sigurni kako da posložimo životne prioritete, a nežna, zaigrana i lepršava mladost ipak nas tera da budemo više koncentrisani na sebe.

Samo definisane osobe mogu znati kakvu tačno osobu i kakav odnos žele u svom životu, a retki su na to spremni u ranim dvadesetima. Zato vrlo malo ljudi u tom životnom periodu može da pronađu ljubav svog života, ističe istraživanje, a prenosi Zadovoljna.hr.

S druge strane, ako tražite ljubav u poodmaklim godinama – onda tačno znate šta želite i niste skloni kompromisu koji je krucijalan u izgradnji prave, čvrste i iskrene ljubavi. Vama nije u planu da gradite život s nekom osobom, već da izgrađene živote dovedete u stanje zdrave koegzistencije.

U tim smo godinama još uvek dovoljno mladi da s nekim gradimo život od samoga početka, a istovremeno imamo dovoljno životnog iskustva koje nam pomaže da odaberemo osobu koja će s nama koračati kroz život.

Zanimljiv je zaključak i da će žene verovatno ranije pronaći ljubav svog života, dok će muškarci pravu ljubav osetiti nešto kasnije. Istraživači su zaključili da se to događa zbog činjenice da muškarci kasnije emocionalno sazreju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.