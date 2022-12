Ovo su ‘najopasnije’ poze u seksu: Mogu da dovedu do ozbiljnih povreda

Možda se smatra jednim od najosnovnijih seksualnih položaja, ali misionarski je zapravo jedna od najopasnijih, tvrde lekari. U novoj studiji pod nazivom ‘Odnos između seksualnog položaja i ozbiljnosti preloma penisa’ iz International Journal of Impotence Research, lekari su analizirali koji su poze u seksu najopasnije za muškarce.

Studija je pokazala da je seks u ‘doggy style’ pozi najopasniji, s 41 posto slučajeva preloma penisa koji se javljaju kao posledica seksa. Uprkos tome što je jedan od popularnijih položaja, ‘doggy style’ može dovesti do toga da muškarac udari ženinu karličnu kost, uzrokujući da ona potencijalno pukne.

Tri najopasnije poze u seksu:

Doggy style

Muškarac može da udari ženinu karličnu kost, uzrokujući da ona potencijalno pukne, piše Dejli Mejl. Sve što je potrebno da on entuzijastično gurne, a ona da malo promeni položaj i sledeća stvar, on ispadne i snažno se udari o tvrdi kraj kreveta. Sprečite da vam se to događa tako što ćete je čvrsto uhvatiti za bokove kako biste bili sigurni da ostaje u položaju. Takođe ste sigurniji ako radite ovaj položaj na podu nego s nečim tvrdim ispred sebe.

Misionarska

Prema Trejsi Koks, ako bi par vodio ljubav na tvrdom podu, muškarac bi mogao slučajno da se „izvuče“ i snažno gurne o tvrdi pod. “Misionarska nije poza koji bih klasifikovala kao iole opasnu pa sam zbunjena kako se našla na listi. Ali ako se muškarac slučajno izmakao i snažno udario o tvrdi pod, to bi moglo da uzrokuje prelom”, objasnila je.

Žena gore

Žena bi u toj pozi mogla da se nagne previše napred ili previše natrag, i ako muškarac ima punu erekciju, to može da savije penis u uglove do kojih ne bi trebalo da ide. Napomenula je da doggy style seks i misionarska mogu uzrokovati jednako ozbiljan prelom penisa, dok je najmanje opasna poza žena na vrhu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.