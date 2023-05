Ovo su znakovi da je izgubio glavu za vama, a jedan ga odaje “na prvu”

Muškarci kada se zaljube ponašaju se poput dece, a postoje i pouzdani znakovi koji ih odaju. Psiholozi su izvdvojili nekoliko znakova koje će vam ukazati na neke (ne)svesne namere zaljubljenog muškarca:

1. Unervozi se u vašem društvu i izbegava kontakt očima

Da li se ponaša kao da ga CIA saslušava kada je u vašoj blizini? Nervozan je, preznojava se, izbegava kontakt očima, meri reči… Plaši se da nešto ne pogreši u vašem prisustvu, nesvesan da baš taj strah može da ga izbaci iz „igre“.

2. Ozbiljno se naljuti kada spominjete druge muškarce

Ovo je čest znak ljubomore. Može i da se potrudi da se pravi da mu „nije ništa“ i da ga to ne zanima. Ali, ako je nezainteresovan zašto bi ga to razljutilo?

3. Smeje se na sve što kažete

To se zove nervozni smeh, a tipičan je za situacije kada se zbog vas izbezumi. Ako se smeje svemu što kažete od toga da ne volite alkohol, do toga kakav automobil vozi vaša majka, verovatno se plaši da mislite o njemu da je štreber.

4. Menja mišljenje da bi se složio sa vama

Ovo je alarm da je „odlepio za vama“. To ga odaje na prvu. Ali to je takođe znak da se „savija kako vetar duva“ i da ne drži do svog stava i mišljenja. Na vama je da procenite da li vam takav prija.

5. Telefon se usija

Stalno traži neki izgovor da vam se javi i pošalje poruku. Od toga da je dobio novu priliku za posao, preko toga da vam poželi puno sreće ili laku noć, pa sve do neverovatne situacije da vam pošalje sliku maminog kućnog ljubimca, samo da bi održavao kontakt.

6. Njegovo ponašanje se pretvorilo u „ludilo“

Čini sve da privuče vašu pažnju. Spreman je na razne vratolomije, nema nikakve strahove od povređivanja i lomljenja. Skače s mosta na glavu u reku, vozi automobil 200 na sat, preuzima razne rizike samo da bi vas impresionirao.

7. Pocrveni kada mu spomenete ljubav

Ako ga pitate da li vas voli i da li je zaljubljen u vas i umesto odgovora dobijete njegovu facu crvenu kao bulka i zamuckivanje, budite sigurni da je „izgubio glavu“.

