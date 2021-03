Ovu GREŠKU u ljubavi svi pravimo a košta nas sreće

Znamo li mi uopšte šta je ljubav? Mešamo li je sa zaljubljenošću, strašću? Kako nas ovo sprečava na putu ka ostvarenju zdrave, srećne veze?

Mnogi ljudi kada govore o ljubavi često misle na intezivne vrste nehotičnih emocionalnih stanja u koja „upadaju“. Često ljubav posmatramo kao model savršenog sklopa emocija i situacija kakve viđamo u romantičnim knjigama, filmovima ili slušamo u pesmama. To je poletna ljubav koja budi leptiriće u stomaku, ubrzava kucanje srca i ne izlazi vam lako iz glave.

Takvu ljubav psiholozi često nazivaju „limerencija“. Kroz život učimo da je ovo ideal ljubavi i da ne treba da pristajemo na ništa manje od toga.

Zaljubljenost je divna i uzbuđujuća, ali ona ne predstavlja pravi model ljubavi koja raste i traje. Ona može samo da ogrebe površinu onoga što je važno u ljubavi.

Kada prvi put upoznate partnera, sve je novo i uzbudljivo. Oboje se trudite da impresionirate i šarmirate partnera. Ali idealizovana zaljubljenost vremenom počinje da se troši. Sve više i više primećujete nesavršenosti koje ranije niste videli, dok konačno ne shvatite da je vitez na belom konju samo momak iz vašeg kraja, a lepa princeza na tom visokom balkonu još jedna devojka sas vojim vrlinama i manama. Kada luminacija nestane, suočavanje sa realnošću može biti iznenađujuće.

Ljudi se često osećaju razočarano kada se to dogodi. Uzbuđenje nestaje i nastaje jedan odnos bez inteziviranih osećanja. Vaš partner je možda i dalje ista osoba, ali osećanja su drugačija nego što su bila. Kao rezultat toga, ljudi mogu da se pitaju da li je nešto pošlo po zlu. Možda je razlog što se ne osećaju isto kao ranije taj što veza ne napreduje.

Mi se lako vezujemo za te uzbuđujuće emocije koje se javljaju u procesu zaljubljivanja, a psiholozi ističu da vezanost za emocije može biti jednako toksična kao i bežanje od njih ili potiskivanje osećanja. Emocije su signali koji nas obaveštavaju šta se događa u našem životu, ali kako biste jasno razumeli njihove poruke, važno je da promenite percepciju i osvestite da ste sada u drugačijoj ljubavnoj situaciji u odnosu na onu koja e vladala tokom prvih sastanaka.

Iako romantična ljubav često polazi od strasti, ona se može transformisati u nešto autentičnije i prisnije. Nešto smislenije, a samim tim i ispunjenije. Međutim, to se može dogoditi vremenom, nakon „faze medenog meseca“, kada dva partnera počnu jedno drugo da vide onakvima kakvi su zapravo, sa svim svojim greškama, manama i nesavršenostima.

Da biste došli do ove tačke, morate da preispitate svoju definiciju ljubavi. Iako o ljubavi često razmišljamo kao o toplom osećanju, korisnije je misliti o ljubavi kao o nečemu što radite i povezano je sa onim što smo odlučili da volimo.

Idealizacija partnera i idealizovanje emotivnog odnosa jeste jedna od najvećih grešaka koje prvimo. Kda se izgubi osećaj zaljubljenosti, ljubav možda nije nestala, već se razvijla u nešto ozbiljnije, lepše i istrajnije od prolaznih strasti.

Sve je u našem pristupu – to je zapravo tajna srećne ljubavi. Na primer, kada se posvađate sa partnerom, umesto da počnete da vičete, vređate i primenjujete pasivnu agresiju, probajte da pristupite ljubazno. Objasnite partneru da ste uznemireni i kroz razgovor ukažite na sve što vam smeta. Vi birate kako ćete postupati i kakvu ljubav ćete živeti.

To nije lako, a ponekad se može činiti i nemogućim. Za ovaj korak presudno je znati šta za vas znači biti voljen i kako to možete pokazati svojim ponašanjem. To može značiti podrška vašeg partnera. To može značiti da saslušate jedno drugo nakon dugog i stresnog dana. Ali može značiti postavljanje zdravih granica, jer ako ne volite sebe, ne možete istinski voleti drugog.

Ljubav se pojavljuje u mnogim oblicima i vi to možete ispoljiti svojim postupcima.

Unutar izbora ljubavi i akcije ponašanja s ljubavlju, možete sebi priuštiti da primetite šta vam pomaže da se osećate bliskim, a šta ne; šta podiže život, a šta ne. Romantične emocije tada mogu da urade ono za šta su stvorene: Pomoći će vam da naučite kako da budete bolji i postanete zdravo vezani za drugu osobu.

