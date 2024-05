Ovu reč nikada ne spominjite bračnom partneru tokom svađe, dovodi do rasula!

Rasprave i nesuglasice sastavni su deo braka. Koliko god da volite svog partnera, možda vas nekada nervira više nego što želite da priznate.

Kada je u pitanju velika strast, neretko može doći i do žustrih svađa, a u tim situacijama ovu reč nikako ne smete izgovoriti…

Tokom svađe svako od nas nekada izgovori ono što zapravo ne misli, a sve to kako bi dodatno “potpalio” drugu stranu. Jednom kada određena reč “izleti” iz naših usta, ne možemo je vratiti.

Kada se svađate sa bračnim partnerom, nikako nemojte izgovarati reč na “R” – RAZVOD!

Zbog čega ova reč može naneti štetu vašem braku?

Manipulativna tehnika

Ukoliko tokom svađe sa supružnikom često koristite reč “razvod”, a u nadi da ćete tako okončati svađu, to je čista manipulacija.

Ona vam u tom trenutku može pomoći da okončate svađu, ali može izazvati i posledice koje će trajati.

Izaziva stres i anksioznost

Ova reč može da zvuči kao ultimatum za vašeg supružnika. Priznajmo, ultimatumi se nikome ne sviđaju.

Kada zapretite razvodom, vaš suprižnik može odlučiti da je bolje da popusti, ili će možda rizikovati da vas izgubi. U svakom slučaju, to kod voljene osobe uzrokuje stres i anksioznost kada je u pitanju sigurnost i istrajnost vašeg braka, piše „YourTango“.

Partner može početi da razmišlja o razvodu

Kada vaš supružnik čuje reč „razvod“, koja se koristi u vašim argumentima, on to može shvatiti kao pretnju.

Bez obzira na to koliko dugo ste u braku, ne bi trebalo da razgovarate o razvodu, osim ako to nije upravo ono što nameravate da uradite. Ne koristite tu reč u žaru svađe kao pretnju da postignete „pobedu“ za sebe tako što ćete naterati supružnika da se povuče. Pretnja razvodom nikada nije način rešavanja problema. Ako ovu reč koristite svaki put kada se svađate, supružnik može doći do tačke da će zaista početi da razmišlja o razvodu.

