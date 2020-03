Ovu seks pozu nikad niste probali

Za stručnjake je takozvani CAT-položaj najbolji položaj za ženu, u prevodu to otprilike znači „položaj seksualne skladnosti“, Kod ovog položaja radi se o tome da se savršeno uskladite i na kraju zajedno dođete do vrhunca. Kako to funkcioniše? Odmah ćemo vam objasniti…

Kako funkcioniše CAT-položaj?

CAT-položaj je kvazi-verzija misionarskog položaja: ona leži na leđima, on na njoj. Nakon što je on penetrirao, ona skupi i lagano stisne svoje noge. On se polako pomakne prema gore tako da im karlice leže u istom nivou.

I tada može da počne: on pomera svoje bokove napred-nazad dok se onda automatski kreće s njim – on joj sve vrema svojom stidnom kosti nadražuje klitoris.

Zašto je to najbolji položaj za ženu?

Sasvim jednostavno: pojačana stimulacija povećava verovatnoću za orgazam i to za čak 56 posto! Žene koje teže dolaze do vrhunca trebalo bi da isprobaju ovaj položaj. Ako vam ne uspe iz prve – probajte opet!

Kad ste svladali osnovnu tehniku, možete da pokušate sledeću varijaciju: jedan ili više jastuka ispod njene zadnjice pomoći će mu da dublje prodre. Ili: on sedne s ispruženim nogama na krevet, a ona na njegovo krilo.

Onda ga okruži nogama tako da joj se pri svakoj kretnji stimuliše klitoris. Zapravo, možete slobodno da eksperimentišete – to je dobar projekat za vrući zajednički vikend…