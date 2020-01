Pazite se: Seks poze zbog kojih ljudi najčešće završavaju u hitnoj

Izbor nekih od najopasnijih poza će vas poprilično iznenaditi, ali situacije u kojima zbog povreda tokom seksa ljudi završavaju u hitnoj sve će češće događaju. Lekari su otkrili zbog kojih im se povreda tokom vođenja ljubavi ljudi najćešće obraćaju.

1. Doggy style

Najdraža poza mnogim parovima je i najopasnija i to iz više razloga – ako muškarac prebrzo ulazi dolazi do trenja čime se stvaraju masnice i posekotine na vagini. Ipak prema istraživanju američkog magazina o impotenciji dokazano je da čak 41% povreda dolazi tokom ove poze, i to čak češće dolazi do frakture penisa nego ičeg drugog, u slučaju da se na primer on u zanosu zabije u partnerkinu nogu.

2. Žena gore

U ovoj pozi su vagina i penis u istom položaju kao i kod doggyja, pa je razumljivo da može doći do neke povrede. Osim toga, radi trenja može doći i do boli u pubičnoj kosti kod oba partnera, a osećaj „žuljanja“ će se zadržati neko vreme… Ova poza je obožavana među muškarcima, ali samo jedan krivi pokret žene može vas dovesti do duge apstinencije za oboje, prenosi Miss7.

3. Seks stojeći

Viđene ljubavi stojeći je za dane kada se osećate „posebno“ zaigrano. Ova poza je nešto manje vanilla, ali je zato duplo komplikovanija ako niste baš gipki. Iako ovde ne dolazi baš do fraktura, kao ni do povreda trenjem, možete mu ispasti iz ruku pa se tako povrediti.

4. „69“

Osim što se može dogoditi da se zaigrate pa muškarca slučajno ugrizete za ponos, s ovom pozom najčešće dolazi do konjunktivitisa. Jedino što možete je probati da ne ispustite vetar partneru u facu i onda ste sigurni.