Pet razloga zbog kojih ne možete da doživite orgazam

Sasvim je uobičajeno da žena seksualni vrhunac ne može dostići baš uvek, međutim ako konstantno imate problema s doživljavanjem orgazma, onda je možda vreme da malo dublje analizirate taj svoj problem.

Možda ste pod stresom ili se loše osećate ili vam partner ne pruža pravilnu stimulaciju klitorisa. Na to može uticati zaista mnogo faktora, ali stručnjaci su otkrili neke od najčešćih razloga zbog kojih žene imaju problema s postizanjem orgazma.

Misli su vam negde drugde

Ako vam tokom seksa glavom prolaze mnoge misli poput onoga šta sve narednog dana morate da obavite, onda i ne čudi da ne možete da postignete orgazam. Upravo je razmišljanje o drugim stvarima jedan od najčešćih razloga zbog kojih mnoge žene ne mogu postići seksualni vrhunac, otkrivaju stručnjaci. Pokušajte da prilikom seksa iz glave izbacite sve te misli i fokusirajte se na svoje telo, na sadašnji trenutak i na svog partnera.

Nema prave stimulacije

Iako se u filmovima često prikazuje da žene doživljavaju orgazam samo putem penetracije, kod većine to zapravo nije tako, kažu seksolozi. Naime, većini žena će uz penetraciju biti potrebna i istovremena stimulacija klitorisa da bi mogle da dožive seksualni vrhunac. Razgovarajte o tome s partnerom i podstaknite ga da se potrudi oko vaše najosetljivije tačke tokom seksa.

Stidite se sopstvenog tela

Ako vam nedostaje samopouzdanje i plašite se da se potpuno nage pogledate u ogledalo, onda će vam biti teško da postignete orgazam. Žene koje su opterećene time kako izgledaju dok su gole ili pak misle da nisu dovoljno lepe partneru ne mogu biti prisutne u sadašnjem trenutku. Probaj da se manje fokusirate na svoje telo, a više na način na koji se u trenutku strasti povezuje s partnerom. Važno je fokusirati se na ono što osećate, a ne na to kako vam telo izgleda.

Ne masturbirate dovoljno

Da bi mogle da postignete vrhunac, morate poznavati sopstveno telo. To znači da je masturbacija nužna jer ako vi same ne znate kako da doživite orgazam i šta vam prija kad je u pitanju seks, kako da to onda zna neko drugi? Morate najpre same istražiti svoje seksualne potrebe kako bi mogle da prenesete partneru šta vam pruža zadovoljstvo i na koji način da vas dodiruje. Kod samozadovoljavanja od velike koristi mogu biti seksi igračke, kažu seksolozi.

Previše se fokusirate na postizanje orgazma

I još jedna stvar koja vas možda spečava da doživite orgazam je to da ste previše opterećeni postizanjem istog. Važno je upamtiti da orgazam nije jedini smisao seksa i morate se opustiti i prepustiti da bi uživali, a ne opterećivati se time hoćete li ga postići ili ne. Fokusirajte se na to kako se osjećate, kao i na sam način povezivanja s partnerom ili pak samom sobom. I nemojte zaboraviti da je iskrena komunikacija između partnera ključ uspešnog seksualnog života.