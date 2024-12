Pet tegoba koje možete rešiti jednostavno – redovnim seksom

Pored uživanja i bliskosti, redovan seks može rešiti i nekoliko problema.

Bez obzira da li ste u vezi, u braku ili imate redovnog seksualnog partnera, dozvolite sebi da iskoristite vreme zajedno da uradite nešto zdravo.

Dobro za srce

Dok naše telo sagoreva kalorije, stanje srca se istovremeno poboljšava. Naučnici sa Istraživačkog instituta Nove Engleske izračunali su da će muškarci koji redovno imaju seks smanjiti verovatnoću razvoja srčanih oboljenja za 45 odsto.

Smanjuje stres

Ako ste imali dug dan na poslu ili se samo osećate malo anksiozno, seks će vam pomoći da se opustite i smanjite nivo stresa. Tokom seksa, naše telo proizvodi dopamin, endorfine i oksitocin, hormone koji nam zajedno pomažu da se oslobodimo osećaja pritiska, povećavamo prirodni nivo sreće i povećavamo seksualnu želju.

Snižava krvni pritisak

Čak i ako je vaš seks uglavnom brz, može značajno poboljšati nivo krvnog pritiska. Studija koju je sproveo Univerzitet Pejsli u Škotskoj otkrila je da intimni fizički kontakt snižava dijastolni (donji) krvni pritisak i tako nas čini zdravijima.

Ublažava bol

Ako patite od glavobolje ili drugih bolova, seks ih može ublažiti bolje od leka protiv bolova.

Seks podmlađuje

Ako vodite ljubav tri puta nedeljno, možete izgledati deset godina mlađe. Ovu tvrdnju izneo je škotski klinički neuropsiholog Dejvid Viks u svojoj knjizi Secrets of the Superioung. „Dobro je imati dobar seks“, kaže on. Da li ti treba drugi razlog?

Vrhunac ovih čudesnih pozitivnih efekata redovnog seksa na naše zdravlje je da ćemo vođenjem ljubavi verovatno dodati nekoliko godina svom životnom veku. U studiji objavljenoj u British Medical Journal-u, objavljeno je da muškarci koji redovno vode ljubav žive dvostruko duže od onih koji se retko ili nikada ne bave tim činom. Pa, ako ovo zvuči malo preterano, to ne umanjuje sveukupne prednosti redovnog seksa.

(Živim.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com