Znate li koliko vam je seksa potrebno da biste ostali zdravi? Ekspertkinja ima odgovor

Seks može biti odličan, ali da li ste znali da je i zdrav i da vam dobar seksualni život može pružiti određene zdravstvene prednosti? Stručnjaci su objasnili kako tačno seks poboljšava vaše zdravlje, pa ako vam je potrebno pojačanje, poslušajte njihove savete, prenosi Dejli star. Kej Velings, profesorka seksualnog i reproduktivnog zdravlja, kaže da je normalno da vaše zdravlje nije prva stvar na koju mislite kada ste intimni sa svojim partnerom, ali i o tome treba da razmislite.

„Imunitet, zdravlje kardiovaskularnog sistema i depresija samo su neke od oblasti u kojima studije pokazuju da seksualna aktivnost može biti korisna“, tvrdi ekspertkinja. Evo nekoliko razloga zašto seks može poboljšati vaše zdravlje:

Pomaže u borbi protiv infekcija: Studija iz 2004. objavljena u časopisu Psychological Reports pokazala je da seks jednom ili dva puta nedeljno povećava nivo imunoglobulina A. Doktori koji su prošle godine pisali u časopisu Ear, Nose and Throat otkrili su da je orgazam jednako efikasan kao i sprej za nos . Sve zavisi od toga koliko ste aktivni kada je u pitanju vreme ispod čaršava. Oni koji su malo energičniji mogu klasifikovati seks kao vežbu. Pokazalo se da je aktivnost dekongestivna – jer porast telesne temperature oslobađa sluz, dok povećanje cirkulacije podstiče protok nazalnog sekreta.

Mentalno zdravlje: Studija objavljena u januaru u The Journal of Sexual Medicine otkrila je da su ljudi koji su nastavili da imaju seks tokom karantina imali 34 posto manje šanse da dožive depresiju od onih koji nisu. Neki stručnjaci veruju da je seks ključni barometar opšteg zdravlja zdravlje i da bi lekari trebalo da o tome opširno razgovaraju sa svojim pacijentima, ali to se retko dešava.

„Kao lekar, rado pitate žene o njihovom menstrualnom ciklusu, ali seksualna aktivnost je nešto o čemu retko razgovaramo. Problem je još gori kod muškaraca, ali saznanje da li muškarac ima redovnu erekciju govori mi mnogo o njegovom zdravlju, “, rekao je Džefri Haket, urolog i profesor muškog zdravlja na Univerzitetu Aston.

Zdravlje srca: I na kraju, pošto je srce najvažniji organ u telu, seks može poboljšati njegovo zdravlje. Redovan seks može pomoći u prevenciji srčanih bolesti. Takođe se smatra da muškarci koji imaju više seksa imaju bolju cirkulaciju i zdravije krvne sudove. Ovo je ključno za sprečavanje stvaranja homocisteina.

„Seks jednom nedeljno će pozitivno uticati na održavanje vaše linije. Ako imate seks dva puta nedeljno, istraživanja pokazuju da imate i 30 odsto veći nivo imunoglobulina, koji pomaže telu da se odbrani od bolesti. Ljudi koji uživaju u seksu Najmanje tri puta nedeljno su izloženi upola manjem riziku od srčanog udara od onih koji nemaju sreće, pokazala je druga studija i učiniti vas optimističnim i kreativnim“, objasnila je Vellings.

