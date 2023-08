Pet tipova žena koje muškarci izbegavaju: Zbog ovih osobina „beže glavom bez obzira“

Žene su fantastične, žene su jedinstvene i žene su prelepe. Neke su samouverene, druge snažne, neke su stidljive, a neke nesigurne u sebe. Ali, činjenica je da sve imaju nešto da ponude i svaka ima neke odlične kvalitete.

Ali kada je reč o zabavljanju i ulasku u vezu, postoje određeni atributi i kvaliteti koji su traženiji od drugih, ali i oni koje će muškarci apsolutno pokušati da izbegnu, a ovih pet visoko se kotiraju na listi, prenosi Avaz.

Ona što ne prestaje da priča

Jedno je imati šta da razgovarate s nekim, ali potpuno drugo je da druga strana ne može da dođe do reči od vas. Gotovo kao da pričate samo da biste pričali. I ne samo to, već i ne znate da saslušate.

Lovac na novac

Niko ne želi da je neko s njim samo zbog novca, niti da jedino drugoj strani bude bitno koliko zarađujete. Taj stav – ja sam žensko, kupi mi, definitivno bi trebalo da ostane u prošlosti. Biti džentlmen je jedno, ali potpuno je drugo da vam neko plaća svaki hir jer vi ne želite da mrdnete prstom.

Lepa, ali ne previše inteligentna

Da, nema sumnje da je svaki muškarac u nekom trenutku želeo da smuva neku vanserijsku ljepoticu s Instagrama. No, ma koliko da ste lijepi, ako vaš izgled nije potkrepljen s makar malo pameti, teško da ćete s muškarcem ostvariti dublju vezu. Što kažu: „Lijepa, ali samo dok ne progovori.“

Ona što sve zna

Da se odmah razumemo – ovde nije reč o inteligentnim ženama koje drže do sebe i svog integriteta i neće dopustiti da ih neko pravi budalama. Ovde se misli na one što pametuju o svemu, pa i o onome o čemu zapravo ništa ne znaju.

Tip žena koje „popuju“ i naređuju samo zato što mogu i misle da znaju kako nešto treba da se radi, čak iako je to recept za katastrofu.

Ona koja „serijski“ izlazi na sastanke

Ona je koketa, „popularna“, svako veče je s drugim…

Sve je to lepo, ali muškarcima se ovakvo nešto nimalo ne dopada. To što neki ženski časopis kaže da će to što ste „tražene“ biti mamac za vezu, uglavnom tako ne funkcioniše u realnom životu. Naravno, iako svako ima pravo da radi šta želi, nemojte da vas iznenadi razmišljanje suprotnog pola koji će ovakvo ponašanje okarakterisati kao promiskuitetno.

