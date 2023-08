Pogled govori sve: Ova 3 znaka otkrivaju da on voli drugu

Određene veze ili brakovi znaju da upadnu u određenu monotoniju i ovde se često pojavi potreba za nekom novom i uzbudljivijom osobom. I dok većini ovo bude samo želja u glavi, mnogi isto tako navedeno realiziraju.

Kako onog koji vam se mota po mislima ne možete baš staviti pod mikroskopom, odvesti ga na određena ispitivanja koja će pokazati kuca li njegovo srce za vas ili pak neku drugu, evo nekoliko znakova koji govore da je vaš dragi ipak za vas više ne skida zvezde s neba, prenosi She.hr.

1. Stranac

U trenutku kad ste ga upoznali, bio je totalno sladak, obasipao vas je pažnjom, donosio cveće, smeškao se vašim forama i gledao vas duboko u oči. Ipak, nešto se promenilo, vaša tajna veza se prekinula i sad ispred sebe imate stranca.

On je sve vreme zamišljen i dalek, a lepi i nežan pogled u oči je prošlost. To je možda znak kako je on i više niste na istoj “talasnoj dužini” te da on svoje bonus bodove sad koristi za udvaranje nekoj drugoj.

2. Izvinjenja i izgovori

Više nema vremena da vas pričeka posle posla, već odjednom mora na fudbal, kafu ili kojekakav dogovor. Poruku nije poslao jer je bio u gužvi, a nije nazvao jer je bio u još većoj gužvi. Takvi izgovori ili oni tipa: “Ne mogu jer već imam planove“, a oni, kako iz konteksta zaključujete, ne uključuju vas – ukazuju na to da se u sve minute njegovog planera zvanog srce upisala neka druga.

3. U strahu je dug jezik

Ako je kriv, makar zgrešio mišlju ili pak već delom, vaš dragi će postati izrazito pričljiv kako bi sakrio svoja nedela. Moguće je da će početi da vam detaljno opisuje svoj dan ili će biti izrazito drag. Ipak, pojedinci koji strahuju od toga da će biti otkriveni, često svoju trenutnu partnerku optužuju za kojekakve greške, kako bi u svojim očima pronašli opravdanje za laži i obmane.

