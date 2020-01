Poljupci tamo će ih izludeti: Ovo su erogene zone muškarca

Obično znate šta vaš partner najviše voli i kako da ga uzbudite, međutim, postoje neke erogene zone za koje možda niste znali. Ženski magazin Womansday.com otkrio je devet iznenađujućih muških erogenih zona.

Dame, samo napred, iskoristite ovo kako bi uzbudile svog partnera.

Stopala

Jednim potezom skinite mu čarape, uzmite mu stopala i počnite da ih masirate. Čovek koji ne voli masažu stopala nije je nikad ni probao i ne zna zapravo kakav divan osećaj pruža. Nije bitno da li poznajete sve tehnike, samo radite ono što mislite da bi i vama prijalo.

Uši

Mnogi muškarci vole kada im nežno dodirujete uši. Retko kojoj ženi pada na pamet da dodiruje uši svog voljenog, a zapravo se na ušnoj školjci krije mnogo nervnih završetaka i dodir na njih uzrokuje predivne osećaje.

Kolena

Kolena, ili tačnije predeo iza čašice koljena, je osetljiv podjednako kao i kod žena. Ukoliko poljubite svog partnera u to osetljivo mjesto, on će se jako uzbuditi. Čak i nežan dodir može ga dovesti do ludila jer je ta tačka veoma osetljiva.

Donji deo stomaka

Osim što nagoveštava koje je sledeće mesto koje biste mogli poljubiti, donji deo stomaka pun je nervnih završetaka i dodirivanje tog dela njegovog tela idealna je uvertira za seks.

Butine

Unutrašnja strana butina je izuzetno osetljiva na dodir. Ukoliko je vaš muškarac golicljiv, možda ćete morati da povećatr pritisak, ali svakako ne zapostavljajte unutrašnji dro butina i nemojte prebrzo prelaziti na njegove genitalije. Strpite se i nežno ga milujte. Iako će biti nestrpljiv, uživaće u činjenici da želite da produžite moment.

Um

Kao i kod žena, um je naša velika erogena zona, jer je ljudski mozak sposoban da zamisli svašta i uživati samo iz pukog maštanja. Šapnite mu nešto nežno i njegov centralni nervni sistem će reagovati. Kada se njegov um uzbudi, njegovo telo će pratiti isti tempo.

Očni kapci

Kada su mu oči zatvorene, ne ustručavajte se da mu ljubite kapke. To pruža vrlo prijatan osećaj, a poljubac u kapke je neočekivan i obično vrlo nežan znak da nekog volite. Međutim, muškarac može dobiti i poruku da ste vi budni i spremni za malo akcije i iz jednog takvog naizgled jednostavnog poljupca.

Vrat

Erogene zone koje se nalaze na vratu ste do sada verovatno otkrili, ali nemojte se ustručavati da ih uvek iznova probudite. Ukoliko posvetite dovoljno pažnje vratu vašeg partnera, on će to sigurno znati da ceni.

Čelo

Možda vam se čini da čelo nije tačka koja je previše seksualna, ali probajte, neki muškarci apsolutno obožavaju poljupce u čelo. Neki vole poljupce i u slepoočnicu pa zašto ne probati sve moguće tehnike. Samo se prepustite.