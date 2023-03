Položaj koji garantuje vatromet strasti: Da li već isprobali pozu 77?

Stari, opštepoznati položaj 69 dobio je ozbiljnu konkurenciju. Bez brige, za taj položaj ne morate biti žena od gume ili cirkuski akrobata.

Poza 77 dobila je naziv po tome kako se tela partnera sjedinjuju tokom seksualnog odnosa, ali ne brinite… Ne treba da imate akrobatske veštine da biste mogli da uživate u ovaj vreloj pozi.

Direktno stimuliše G-tačku

Sličan je „položaju kašike“, odnosno dobio je naziv po tome kako se tela partnera spajaju dok su im tela u tom položaju.

Da biste ovo izveli, potrebno je da legnete na bok, a partner da bude iza vas tako da gledate u istom pravcu. Zatim prebacite nogu na kojoj ne ležite oko iste te noge (dakle one koja je gore) na muškarcu. Kada on uđe u vas, ispravljajte noge u istom ritmu u kom on to radi (što će olakšati penetraciju).

Tu sledi i najzanimljiviji deo – jednom kada prodre u vas, treba da ostanete „prilepljeni“, ali da se oboje savijete u struku tako da formirate od trupa ka gore oblik V i pomerite noge pod uglom od 45 stepeni.

Zvuči komplikovano – ali u praksi je puno jednostavnije nego ovako „na papiru“. U tom položaju stimuliše se direktno G-tačka.

Jednostavno isprobajte taj položaj – čak i ako vam tela neće izgledati poput dve sedmice, prijaće vam čak i dok se samo „nameštate“.

