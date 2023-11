Posledice nisu baš tako naivne: Evo šta život bez seksa radi ženi, a šta muškarcu

Ovaj sve češći problem je i dalje tabu, a dovodi do velikih problema…

Nedavno istraživanje je pokazalo kako svaki peti par, koji je u vezi iii braku, poslednjih mesec dana nije imao seks.

Šta dovodi do ovog fizičkog i emotivnog udaljavanja partnera?!

Ovaj sve češći problem je i dalje tabu, a dovodi do velikih problema. Naime, na njega treba reagovati onda kada krene da se dešava, a ne mesecima i godinama kasnije, jer je tada šteta već nanesena.

Problem nastaje onda kako se partner izbegava intimni odnos u situacijama kada je moguće imati ga. Tada dolazi i do sukoba ega, jer ona strana koja želi odnos ispada kako da joj je „samo do toga“, a strana koja je uzdržana biva markirana kao bezosećajna, i ona koja zapostavlja partnera.

Predrasuda je da život bez intimnih odnosa teže pada muškarcima, jer kako istraživanja pokazuju, seksualna apstinencija utiče drastično i na žene.

Bilo da je loš, srednji ili odličan, snošaj je osnovna potreba ljudi. Neki lakše podnose apstinenciju, dok drugi mogu poludeti u danima „suše“, pa se ponašaju u neskladu sa svojim karakterom. O muškoj apstinenciji se više priča, dok se na ženski račun pričaju vicevi i prave teorije o histeriji te nervoze prouzrokovane celibatom.

Još su drevni Grci za žene koje duže vreme apstiniraju govorili kako pate od histerije, a „histera“ je latinski naziv za matericu. Verovalo se kako žene u toku odnosa dobijaju impuls zadovoljstva koji putuje od materice po celom organizmu, a u njegovom nedostatku pate svi organi. Rezultat je nervozna žena, koja svoje frustracije leči na okolini. Stručnjaci danas otkrivaju šta zaista nedostatak se*sa čini ženskom organizmu.

Kod žena u plodnoj fazi, odnosno od početka menstruacije do klimaksa, želja za se*som pojačava se i smanjuje u odnosu na dane menstrualnog ciklusa. Tokom ovulacije, koja je obično sredinom ciklusa, potreba za se*som je najjača. Takođe, u danima pred sam ciklus potreba se povećava i u do doba se*s najviše nedostaje.

Iako je ženska masturbacija donekle tabu, činjenica je da u periodima apstinencije i žene to rade, samo, smatra se u manjoj meri nego muškarci.

Često se kaže da u dobrom odnosu se*s ima ulogu od samo 10 odsto, dok u onom lošem ima 90 posto – što je jedno od objašnjenja zašto su ljudi spremni da ostanu u lošim vezama, ili pak prekinu dobre ako je se*s nezadovoljavajući. Prosečan par u braku vodi ljubav u proseku jednom nedeljno, ali svaki 20. par u potpunosti apstinira od se*sa.

Kako bi otkrili koliki uticaj seks ima na njihov brak ovaj par se upustio u eksperiment u kojem su mesec dana proveli bez seksa, a rezultati su bili vrlo zanimljivi.

Kris:

„Kad je Džudi predložila ovaj eksperiment, bio sam poprilično nezadovoljan jer je se*s važan deo našeg odnosa. Već nakon tri dana sam razmišljao koliko mi nedostaje, osećao sam se kao na dijeti na kojoj su mi zabranili slatko. To „slatko“ mi je odjednom postalo zabranjeno voće, što je povećavalo žudnju. Kako je sedmica odmicala, moja frustracija je rasla i do petog jutra sam bio na ivici živaca. I Džudi je postala nervozna, ali sam znao da će izdržati. Takođe, delovala mi je mnogo udaljeno. Uobičajeno, se*s bi bio način da se povežemo, ali odjednom nisam znao kako da se približim svojoj ženi. Nedostajala mi je, iako smo spavali jedan kraj drugoga. Shvatio sam da nema nikakve zamene za se*s u odnosu. Planirali smo odlazak na vikend u trećoj nedelji i nadao sam se kako ću je podstaknuti da prekine „post“. No ništa od toga, nije pokleknula čak niti nakon nekoliko čaša vina. Osećao sam se povređeno,i mislio da joj je apstinencija padala mnogo lakše nego meni. Ipak, barem mi je slala lepe poruke tokom dana i govorila mi lepe stvari. Odbijanje boli i to je jako uticalo na mene. Bio sam tako srećan kada je mesec prošao, i istog jutra sam je privukao sebi. Bilo je to najdužih mesec dana mog života, ali pozitivna strana eksperimenta jeste to da naš seksualni život više neću uzimati zdravo za gotovo.“

Džudi:

„Kao zaposlenoj majci, život mi je užurban, ali bez obzira na umor uvek nađem vremena za se*s. Strahovala sam može li mesec dana bez se*sa napraviti štetu našem braku. Na početku druge nedelje sam bila svesna da mi ne nedostaje se*s, već osećaj bliskosti sa Krisom. Užasavala me je pomisao da se oseća nevoljeno, pa sam mu slala lepe poruke i davala mu komplimente. Najviše me je brinulo hoće li ga privući neka druga žena. Iako sam znala da me ne bi prevario, unutarnji nesigurni glas stalno mi se javljao, pitajući se kako ih gleda i šta misli o njima. Takođe, počele su da me nerviraju sitnice. Uveče bi mi bilo teško da ležim uz njega i samo da se mazimo. Najveći izazov mi je bio zajednički vikend, ali sam mu jasno dala do znanja da nema se*sa. Čim se eksperiment završio, Kris nije čekao ni sekunde, a iako je se*s trajao samo deset minuta, osetila sam ogromno zadovoljstvo. Ono što sam shvatila jeste da se bez se*sa osećam manje voljeno i nesigurno i nastojaću da ga održim kao prioritetnog u našem braku.“

Seksom se podstiče lučenje hormona sreće, stoga, želimo vam da budete srećni i zadovoljni, piše Blic Žena.

