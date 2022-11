Postavite ovo pitanje tokom seksa, doživećete eksploziju strasti

Seksolog Emili Mors je napisala da je jedna rečenica ključna za razbuktavanje strasti u spavaćoj sobi.

– Po mom mišljenju, najzbudljivija je stvar kada vas partner pita: Da li ti se ovo sviđa? – kaže Morse.

To vam daje mogućnost da unapredite vezu, ali i dobijete potvrdu da je ono što radite, uzbudljivo. Možda se vašem partneru više ne sviđa nešto što ste radili ranije, a ustručava se da vam to kaže, prenosi Glossy.

– Neki od nas misle da bi partner intuitivno trebalo da zna sve naše seksualne želje, ali to je retko moguće. Ovaj način “provere” tokom seksa, i davanje do znanja našem partneru da nešto radi dobro, dovodi do većeg zadovoljstva, dublje povezanosti i bolje komunikacije u svim sferama života. To je ključ uspeha u seksu – navodi Emili.

Većina ljudi se složila s njom.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.