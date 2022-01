Postoji 9 faza braka, u kojoj je vaš?

Šta se to dogodi između tog sudbonosnog “da“ do “želela bih da nisam“?

Suzan Šapiro Baraš, autorka bestselera o vezama, intervjuisala je više od 200 žena od 21 do 85 godina života za svoj vodič: 9 faza braka – kako doći do njega, prihvatiti ga i zadržati…

Svaka žena se hodajući do oltara nada da će ljubav održati njen brak do kraja. Ali pitajte ih nekoliko godina kasnije, kada bi mogle opet da se udaju za istog muškarca, skoro 6 od 10 kažu da ne bi.

Suzan tvrdi da žene koje se udaju i dobiju decu prolaze kroz tačno devet faza braka. Pokazujući im siguran put kroz svaku od tih faza, Suzam veruje da im može time ojačati vezu koju imaju sa svojim životnim partnerom.

1. Mlada koja se nada

Ovo važi za početni stadijum, kada je i dalje najbitnije da postoje samo tri sastojka za savršen brak: stras, intima i posvećenost. Šta god da se dogodi sve prolazite zajedno. Tada žene misle da im je muškarac jak oslonac, stena, i da će romantika trajati zauvek.

Obratite pažnju: Osim strasti i intime, morate ostvariti dobar prijateljski odnos sa partnerom, kako bi održali svoj brak!

2. Savršena žena

Suzan smatra da problemi nastaju u prvoj fazi, kada muškarac misli da vam već pruža dovoljno podrške, i da nema potrebe da, na primer, priskoči u pomoć kada su kućni poslovi u pitanju. A tada žene uglavnom osećaju da nisu dovoljno cenjene i poštovane, gde iz čistog inata očekuju da njihov muž ima potpuno iste navike i običaje koje imaju i one.

Obratite pažnju: Kada se nagomilaju loše navike, bilo da su prljave čarape na kuhinjskom podu u pitanju, to je uvek šok. Samo se setite – nijedan brak nije idealan, i zato gradite svoj prag tolerancije isto koliko i otvoreno razgovarate sa partnerom, i rešavate stvari poput ovih.

3. Dete, dete i samo dete

Kada beba stigne u kuću, žene imaju običaj da se potpuno promene, i posvete detetu. Posvete mu se do te mere da zapostavljaju svog muža, njegova osećanja, želje, potrebe. Naravno, tu su i one koje insistiraju na tome da njihovi muževi budu potpuno uz njih, kako bi zajedno razmazili to čudo koje krasi njihovu porodicu. Dete je centar sveta. Dete i samo dete!

Obratite pažnju: Nemojte se izgubiti u ulozi majke. Budite u stanju da i dalje gradite vezu koju imate sa svojim suprugom. Ali, sa sdruge strane, ukoliko ste oboje potpuno i samo posvećeni detetu, bilo bi dobro da porazgovarate o tome kako želite da izgradite svoju porodicu.

4. Jedan krevet, dva sna

Ovo je poodmakla faza braka, kada par dana bez svog partnera dođu kao raj na zemlji. Uglavnom je uzrok tome novac, i naravno deca i način na koji će ona biti vaspitavana.

Obratite pažnju: Smanjite doživljaj! Bolje ćete se osećati ako se prilagodite pravcu u kom vaš brak ide i promenama koje taj pravac donosi. Imajte realna očekivanja, nije u pitanju zajednica osnovana juče!

5. Daljina

Posle određenog vremena, kad deca dovoljno porastu, žene uglavnom žele da se vrate svojoj profesiji, svom poslu.

– Šezdeset odsto žena pri povratku na posao u svojim kolegama vidi onaj oslonac koji je imala na početkju svog braka, i mnoge od njih se i upuste u afere. Jer u pitanju je ponovno zbližavanje sa nekim, dele se tajne, mišljenja, sviđanja, i ljudi su tada jedni drugima dragi jer je sve novo i zanimljivo. Ljubavnik je sve ono što muž nije, i uglavnom je i fizički potpuna suprotnsot mužu – kaže Suzan. .

Obratite pažnju: Žene kojima nedostaje bliskost u braku bi trebalo da tu bliskost pronađu ponovo, u braku. Tada se naravno smanjuje mogućnost za prevarom, razvodom, i mnogim drugim ružnim stvarima o kojima nikada nsite ni mislili dok ste planirali budućnost sa čovekom za koga ste se udavale.

6. Razvod srednjih godina

Ovo je period kada razmišljate “šta ja od ovog braka imam?“, i gledajući oko sebe imate samo potvrdu da i treba da se razvedete. Ova faza nastaje oko 20 godina veze, kada su čak i deca dovoljno stara da nemaju problem s tim ako se razvodite ili ne.

Obratite pažnju: Uradite sve kako biste spasli svoj brak, jer možda će jednom biti kasno i nećete imati više ni jednog keca u rukavu…

7. Pregovaranje

Faza koja nastaje između 15 i 30 godina koje ste proveli zajedno. To je stalno preispitivanje da li je uopšte i trebalo da se uzimate. Tada čak ume da nastupi i “ne mogu sa njim, a ne mogu ni bez njega“ poznata situacija, što ume da bude vrlo frustrirajuće!

Obratite pažnju: Zapitajte se da ipak nije u pitanju vaša prijateljica koja je igrom slučaja solo i možda malo više uživa u nekim za vas zaboravljenim stvarima, pa ste jednostavno poželeli da i vi malo izlazite, i provodite se. Što ste inače potpuno slobodni da uradite, i na kraju može biti znatno manje kobno po vaš brak kojeg ste tolike godine pažljivo gradili.

8. Balans

Ako ste do sad bili zajedno, možete i od sad! Ovo je stadijum koji se javlja oko 40. godine braka. Suzan smatra da sve što je do sada bilo – samo vas čini autentičnom. Uživajte u ovim godinama, jer ne vuku za sobom bilo kakav napor i premišljanja. Sve je konačno dobro.

Obratite pažnju: Bilo kako bilo, opet negujte prijatelje u sebi, nemojte dopustiti da vas ovaj talas mirnog i staloženog provođenja vremena otuđi jedno od drugog.

9. Ljubav i saosećanje

Kako se bližite zlatnoj godišnjici, tako više znate o saosećanju, čistoj ljubavi, pa i oproštaju.

Obratite pažnju: Budite potpuna podrška i potpora jedno drugom. Pustote sve te stvari iz prošlosti, samo budite tu. Jedno uz drugo, i jedno sa drugim, i samo pogledajte kako ste divan svet za sebe stvorili.

