Pravilo 6 minuta RASPLAMSAĆE STRAST

Najnovije istraživanje, kojim je obuvaćeno 1 500 Kanađana između 18 i 24 godine, pokazalo se da su oni koji su potrošili šest ili više minuta na predigru, odnosno dodirivanje, ljubljenje i grljenje prije vođenja ljubavi, bili vrlo zadovoljni svojim seksualnim životom.

Dakle, vođenje ljubavi nije samo vrhunac, već ima i svoj uvod. Nova studija je pokazala da postoji i čaroban broj savršeni uvod i predigru, a to je šest minuta.

Inače, do ove čarobne kombinacije predigre i vrhunca došlo se nakon što je kompanija “Trojan” te neprofitna organizacija “Sex Information and Education Council of Canada” naručili istraživanje o seksualnim navikama Kanađana.

Takođe, ono što je zanimljivo je da je još više ispitanika (56% muškaraca i 55% žena) bilo zadovoljnije ako su jednako toliko vremena potrošili na maženje i nakon vođenja ljubavi.

