Pravilo“4K“ može da poboljša vaš brak!

Niko nema univerzalnu formulu za sreću, naročito kada se radi o braku, ali to ne znači da mi ne moramo da se potrudimo da naša zajednica funkcioniše na najbolji način.

Iako je često generalizovanje stvari pogrešno, postoje stvari koje su neophodne za srećan brak, i samo od nas zavisi da li će one funkcionisati u praksi.

I tu dolazimo do pravila “4 K”, odnosno do 4 glavna preduslova srećne bračne zajednice.

Komunikacija

Nije dovoljno reći: ne idite u krevet ljuti, ili ponavljati da je komunikacija neophodna u svakoj vezi. Poenta je ne samo da se svađate (rasprave su neminovne u svakom braku) već i da znate kako da se pomirite i još važnije: da proniknete u srž problema, piše Yourtango.com, a prenosi Objektiv.

Da, to nije lako i ostvariti.

Prvo, pronađite vreme koje i inače provodite zajedno. Ako se najopuštenije osećate u krevetu, i to je dobro mesto da se uđe u suštinu problema. Drugo, vodite računa na koji ćete način pokrenuti razgovor. Jer ako krenete sa napadima, druga strana će uzvratiti istom merom. Treće, sitne promene u komunikaciji mogu da učine čuda – nervira vas što vaš muž uvek zaboravi da baci đubre?

Probajte novi pristup – umesto da mu kažete: Opet si zaboravio da baciš smeće, vi mu prosto recite: Baci đubre.

Međutim, bez obostranog truda, komunikacija neće funkcionisati kako treba.

Kooperacija

Brak se zasniva na saradnji oba supružnika. Kada vam je potrebna pomoć, zatražite je. Čak i ako ste vi kod kuće, a vaš muž radi, on uvek može da odveze vaša kola na servis, baci smeće ili ode u kupovinu. Ove sitnice mnogo znače, jer obe osobe pokazuju želju za saradnjom.

Kooperacija znači da sarađujete i u spavaćoj sobi, ma koliko to čudno zvučalo. Važno je da se i ovde ravnopravno “raspodelite”, ako ste prethodni put probali novu pozu koju je on tražio, sada je red da vi birate. Seks nikada ne sme da se vrti samo oko jedne osobe.

Kompromis

Verovatno najvažnija stvar u svakom braku. Kada shvatite da ne možete da promenite svog bračnog druga, to ne znači da ne možete da se prilagodite jedno drugom.

Ukoliko vama smeta dim od cigareta, vaš muž će pušiti van kuće. Kompromis znači i da se nećete buniti kada trebate da posetite njegovu porodicu, jer i on redovno ide kod vaše familije na ručak.

Kompromis znači i da drugu osobu pustite da nekad “pobedi” u raspravi…

Konzumacija

I dolazimo do seksa i nekoliko važnih pravila:

Nikada ne koristite seks protiv supružnika – svako uslovljavanja tipa: Ako ne uradiš to i to, neću imati seks sa tobom. To će samo stvoriti osećaj nezadovoljstva kod vašeg bračnog druga. Ukoliko nastavite sa ovakvim ponašanjem, druga strana će imati osećaj da na seks pristajete samo da biste diktirali i kontrolisali odnose u vašoj vezi.

Uskraćivanje seksa i naklonosti može imati veoma negativan uticaj na brak.

Imajte seks bar jednom nedeljno – ako zanemarimo prednosti poput smanjenja stresa i pobiljšanja balansa hormona, ovo je dobra ideja i za održavanje bračne harmonije.

Logično, s godinama opada i seksualna želja, ali vođenje ljubavi je bitno i zbog održanja i jačanja povezanosti među supružnicima.

Ne budite negativni – nemojte da budete “ubica” dobrog raspoloženja i neko iz koga isijava nezadovoljstvo. Ako imate seks sa svojim partnerom, čak i kada niste raspoloženi, uradite to zbog njega, a ne samo da biste ga ućutkali.

