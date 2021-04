Predigra za pamćenje: 5 saveta za najbolji seks do sada

Iako je dobro znati kako funkcioniše vaše telo, držati se stalno istih starih stvari (malo grickanja uha, malo lizanja bradavica… ) neće dovesti do finala u kojem „vidite sve zvezde“. Ako se svaki put dodiruje na poznat način, vaše telo postaje neosetljivo, a to znači da vremenom više neće biti toliko uzbudljivo.

Kako biste malo osvežili svoje intimne susrete s dragim, otkrivamo vam erogene zone koje ste do sada možda prevideli. One su prepune snažnih nervnih završetaka i već i blago dodirivanje moglo bi da vas lansira u galaksiju užitka.

1. Ultraosetljivo područje oko usana

Ok, znamo da znate da se ljubite, ali ono što verovatno ne znate jeste da postoji tajni odašiljač ekstaze, bukalni nerv, koji se nalazi oko rubova usana.

„Ovo područje je vrlo osetljivo na dodir, ali vrlo često ga preskačemo jer se većina ljudi koncentriše na same usne. Ako probate lagano vrhom prsta da iscrtate spoljašnje linije usana, osetićete trnce, gotovo golicanje.

Kada se ljubite s partnerom ne treba da ližete oko celih njegovih usana kako biste ga uzbudili. To bi bilo… naprosto čudno. Umesto toga, poljubite ga kao i obično, a zatim vrhom svog jezika lagano ispratite ivicu njegove gornje usne. Povucite se, a zatim ga ponovo zaigrano poljubite i jezikom ispratite ivicu donje usne. Ovo će ga, uz žmarce koji će ga prolaziti, podsvesno podsetiti na to kako vaš jezik kruži/će kružiti oko njegovog penisa. Ova tehnika najbolje deluje i kada on to učini vama – što će podstaći misli o tome šta njegov jezik može da učini vama ispod struka.

2. Ona seksi tačka gde se susreću vrat i ključna kost

Celo područje između ramena i čeljusti je erogena zona, ali postoji jedno određeno područje koje će izazvati više žmaraca nego bilo koje drugo. To je ono malo udubljenje gde se vrat spaja s ključnom kosti. Tamo je koža tanja i ispod ne postoji toliko masnog tkiva, tako da su čula izraženija. Drugim rečima, dodirivanje tog područja izaziva veoma, veoma prijatne osećaje.

Dakle, ljubite ga niz vrat i istovremeno ga vršhovima prstiju mazite od jednog ramena prema sredini, zadržite se tamo i kružite prstima po udubini. Zatim se približite usnama, liznite ga, lagano dunite i nežno poljubite.

Kombinacija dodira i daha opušta telo i uzbuđuje vas. Uz to, kada on vas dodiruje na tom mestu, vaš ceo grudni koš, uključujući i vaše grudi, postaje osetljiviji što povećava užitak.

3. Erotski putevi na stranama torza

Od dna rebara do kukova proteže se snažan nerv koji se, kada se stimuliše, povezuje direktno na vaš klitoris ili u njegovom slučaju na penis. Kada dodirujete ovo područje, to refleksno uzrokuje da se karlični mišići stegnu i kod muškaraca i kod žena, što povećava uzbuđenje.

Ovde je poželjno koristiti čvršći dodir, jer je ovo područje osetljivije od ostalih. Krenite na jednoj strani, tik ispod rebara te – ili mazite područje rukom ili naizmence ljubite (primjenjujte malo veći pritisak usnama nego uobičajeno) i lagano grickajte od gore prema dole sve do bokova.

Na muškarcu ćete videti kontrakcije penisa i testisa. A vi ćete, ako on to učini vama, osećati kontrakcije vaginalnog zida i područja klitorisa. Sve ovo ne samo da će biti veoma prijatno u tom trenutku – već su te kontrakcije mišića jako dobra priprema za neverovatni orgazam.

4. Nagib užitka na donjem delu leđa

Područje na dnu kičme prepuno je nerava i izazvaće neverovatne užitke. Kako biste iskoristili potencijal tog područja, jedno drugom pružite seksi masažu. Od lopatica krenite prema dole lagano „gnječeći“ prema dolje. Na donjem delu leđa koristite mekše dodire i lagano i kružno prstima prelazite po tom području na dnu kičme. Ovo područje je toliko osetljivo da ćete i najnežnijim dodirom poslati žmarce duž njegovog tela.

Druge seksi ideje: Lako „okrznite“ svoj obraz na ovom području – dodir neočekivanog dela tela podstaći će porast dopamina. Zatim nežno poljubite i jezikom iscrtajte to isto područje (ako on to radi vama – neka se pobrine da je dobro obrijan). Ovde ga možete dodirivati i nadraživati vrhovima svoje kose.

5. Put strasti duž bedara

Jedan od „najeksplozivnijih“ nerava u telu nalazi se na vrhu unutrašnje strane bedara. To je ilioingvinalni živac i neverovatno je osetljiv na dodir. U stvari, najbolje ga je ostaviti za kraj. Liznite prst (vlažnost povećava stimulaciju) te polako i nežno njime ocrtavajte zamišljenu liniju od sredine unutrašnje strane bedra do vrha. Zatim taj isti put iscrtajte jezikom, zadirkujući ga u gornjem delu bedra.

Budući da je koža ovde veoma osetljiva, važno je obratiti pažnju na to kako će on reagovati. Ako se on trgne – znači da živac podražujete do te mere da je on jako osetljiv i golicljiv. Rešenje je – da u tom području primenite malo čvršće poljupce.

Kad vas partner dotakne na tom mestu, primetićete da će vam dah postati sve brži, a mišići u karlici počeće da se stežu na onaj dobar „želim te odmah sad u sebi“ način. Razlog: Milovanje po ovom području indirektno stimuliše genitalije, jer nervi oko njega šalju signale zadovoljstva mozgu. Sada je vreme da njegovu ruku ili nešto drugo njegovo stavite tačno ondje gde žudite da bude… i uživajte u vožnji, prenosi Ordinacija.hr.

