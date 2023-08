Prevara nije na prvom mestu: Ovo su najčešći razlozi zašto parovi koji su godinama u braku zatraže razvod

Iako neki brakovi završe naglo nakon velike svađe, mnogo češće do kraja dođe jer se jedan ili oba partnera udalje i izgubi se međusobna povezanost. Ekspertkinja za partnersko i porodično pravo s više od tri decenije iskustva Kerolajn Eliot kaže da često upoznaje ljude koji u braku provedu mnogo; neki i preko 30 godina; a onda, kako kažu, jednostavno izgube snagu za dalje pokušaje i ‘popravke’.

„Niko drugi ne bude problem, ali im nekako bude dosta… Ponekad se suoče sa odrastanjem i odlaskom dece, a onda se zapitaju šta im je uopšte više zajedničko ili o čemu će sada jedan s drugim razgovarati…“.

Prema stručnjacima, ovo su najčešći razlozi za razvod nakon više godina braka:

Zanemarivanje veze i loša komunikacija

Jedan od razloga zašto se to događa, kaže savetnica za veze u Therapy Findersu Mig Benet, je zanemarivanje veze. „Kako život prolazi sa svim stresovima; rođenjem dece, gubitkom posla, raznim neuspesima, smrti roditelja, bolestima i slično, supružnici jednostavno prestanu da rade na svom braku“, rekla je. „A ako ni pre nisu jednostavno i otvoreno komunicirali, brzo dođe do problema; samo skrenu pogled sa svoje veze i ona sklizne…“ A da se to ne dogodi, Benet parovima preporučuje zajedničke izlaske barem jednom mesečno i nedeljne ‘prijave’ o zadovoljstvu u vezi. „Pitajte jedan drugoga: ‘Kako je ova nedelja bila sa mnom?“, rekla je za Metro. „I prvo dajte pozitivne informacije, a zatim informacije o svemu što je bilo loše. Slušajte odgovor i budite otvoreni za ono što čujete“.

Prevara

Prema iskustvu advokatice Anurade Kurl, ako prevara i nije glavni razlog za razvod, često je prisutna ili se pre dogodila pa je oproštena. „Mnogi neće na prvi znak nevere pokrenuti razvod, iako znaju da jedna strana živi s nekim drugim ili je ušla u novu vezu“. A prema Kurl, parovi u kraćim vezama imaju veću verovatnoću za razvod zbog prevare, dok se oni u dugim brakovima sa decom i komplikovanijim finansijama, ako i dođe do preljube, pokušaju da se pomire zbog dece i raznih drugih ‘komplikovanih’ okolnosti.

Novac

Novac je jedan od glavnih uzroka svađa u vezama i brakovima, a može dovesti i do njihovog kraja. „Kada se porodica nađe u finansijskim pritiscima neminovno dolazi do nezadovoljstva obe strane, što se često događa ako jedna osoba ne radi ili izgubi posao“, kaže advokatica. „U tim situacijama klijenti često zaključe da će im, premda će u početku biti finansijski teško, dugoročno biti bolje samima“.

Zavisnosti

Prema advokati Džejmsu Megvajeru, dugogodišnji se brakovi često raspadnu i zbog alkohola, droga, kockanja i kriminala. „Imao sam slučajeve u kojima je muž bio kockar zbog čega se jako zadužio, i to je dovelo do razvoda. A tu, kao i kod drogiranja i alkoholizma, osobi možete pomoći samo ako sama želi promenu, prenosi Večernji.

Nedostatak intimnosti

„Još uvek me zapanjuje, nakon 30 godina rada s klijentima, da neki parovi kada pričaju o braku seks ni ne spominju“, kaže Kurl. „Moje iskustvo je da većina žena, da bi se osećale seksepilno, treba da osete povezanost s partnerom, a mnogi muškarci takođe neće osetiti povezanost ako nema seksa. „Pričajte o tome. I potražite pomoć ako ne možete; u protivnom nedostatak seksa i neslaganja oko želja u krevetu prerastu u daleko veći problem, prevaru i potencijalni razvod“.

Zlostavljanje

„Još jedan veliki faktor u razvodu je zlostavljanje“, objašnjava Kurl, emocionalno, fizičko i ekonomsko. Zato, objašnjava, u mnogim slučajevima s kojima se bavi prvi korak ni nije razvod, već podnošenje zahteva o zabrani prilaska, pre nego što razvod počne. „Ekonomsko i emocionalno zlostavljanje može biti suptilnije i često uključuje kontrolisanje osobe koju navodno volite“, rekla je.

