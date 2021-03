Prevareni ste: Evo je zašto je to najbolja stvar koja je mogla da vam se dogodi

Niko nikada nije znao koliko je bola u stanju da podnese dok nije bio prevaren. Kada vam na ovakav način slome srce, čini vam se kao da nemate više vazduha u sebi i da vam ne preostaje ništa drugo osim da se sklupčate na pod i čekate da se sve završi. Ali poput slomljene kosti i ova rana će zaceliti, ali ožiljak nikad neće izbledeti. Podsetiće nas na bol svaki put kada ga vidimo, i zaboleće kada pogledamo u oči izdajici koja je dopustila da toliko propatimo. Bol će i proći, ali mi nikada nećemo zaboraviti.

Ali to ne znači da ne možete da nastavite sa svojim životom. Iako vam prevara može delovati kao da vas je neko ubio, setite se Ničeove rečenice: Ono što nas ne ubije samo nas ojača. To nije samo mantra od koje ćete se osećati bolje, već i istina.

Oni koji su iskusili dubok, emotivni bol postali su snažnije i stabilnije osobe. Jer je potreban istinski bol kako bi naučili. Samo oni koji su osetili bol mogu pevati, pisati i razumeti bol. To vam otvara mogućnosti za koje ranije niste znali i stvara empatiju prema drugima koji su prošli kroz isto. Od tada smo članovi druge grupe, grupe ljudi slomljenih srca i najzad možemo razumeti o čemu zapravo govore sve pesme koje smo godinama slušali i filmovi za koje smo mislili da su romantični.

Poput bilo koje druge traume u životu i neverstvo je lekcija iz koje mnogo možete da naučite. To je ujedno i možda najbolja stvar koja vam se može desiti, jer će vas naučiti mnogo više nego što neko nauči za čitav život. Jedna od osnovnih lekcija je da ljudi lažu. Ljudi obmanjuju. Ljudi varaju. Samo zato što neko kaže da vas voli, ne mora da znači da to zaista i misli. Jedino su nečiji postupci mera za njihova prava osećanja. Naučite li da druge procenjujete po ponašanju, a ne po onome šta kažu, uštedećete godine pogrešnog tumačenja njihovih izjava. A ponekad se jednostavno sudbina pobrine za sve. Možda ste voleli ti osobu, ali to ne znači da vam je bilo suđeno da budete zajedno. Mada niko ne želi da prevaren, ponekad je neophodno upravo to kako bi shvatili da je vezi došao kraj.

Prva osoba koju morate voleti ste vi sami. Vaša sopstvena ljubav vam je potrebnija od bilo čije i najbolja veza koju ćete ikada imati je sa vama samima. Ne morate strahovati od svake nove veze, ali uvek morate imati na umu da ljudi imaju moć da vas povrede. Ljubav je često igra. Važno je odigrati pametno i voditi računa da ne dajete sve od sebe.

Na kraju ćete ipak prevazići bol. To može potrajati nekoliko dana, nedelja ili meseci. Najpre ćete osećati da vam život nikada više neće biti isti, da ćete doživotno nositi teret prevare na leđima. Ali polako ćete sve manje osećati bol, i shvatiti da ništa ne traje večno, pa ni on.

