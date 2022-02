Prevelika očekivanja: Ovih 12 stvari istinite su jedino u filmovima za odrasle

Scene u većini filmova za odrasle realistične su isto kao i želja da ćete jednog dana postati vladar neke egzotične i bogate ostrvske zemlje. Ono što se događa u pornografiji često nema veze sa stvarnošću.

Evo 12 najnerealnijih i najsmešnijih ideja za seks iz porno filmova.

1. Svako doživljava orgazme bilo kada i bilo gde

Da, neee…: žena i muškarac uvek dostignu svoj vrhunac, često čak i u isto vreme! Jeste li ikada gledali porno film koji ne završava ejakulacijom? Činjenica je da to jednostavno nije istina! Kad bi se tako lako mogao postići orgazam, ne bi postojali razni alati – poput pornografije…

2. Seks traje tačno 30 minuta

OK, priznajemo: umetnost je tempirati seks na tačno 30 minuta svaki put i programirati orgazam na sekundu. Pa, 30 minuta ne zvuči ni prekratko, ni predugo… nekako savršeno. Previše savršeno. Ali sigurno ste imali i dugotrajan seks i seks na brzaka koji je završio za nekoliko minuta. Svaki seks je drugačiji, potrebno je različito vreme, izaziva različita osećanja i reakcije u nama. Pravilo od 30 minuta?! Nema veze ni sa čim…

3. Žena i muškarac uvek su savršeno sređeni, čak i pre spontanog seksa na brzaka

U pornografiji (naročito žene) izgledaju čisto i negovano: ni dlaka nije na pogrešnom mestu. U „stvarnom životu“ su stvari sasvim drugačije: žene puštaju dlačice namerno kako bi kasnije mogle da ih depiliraju. Ili zbog čistog stresa svakodnevnog života ne razmišljaju o kupovini novih brijača. „Prave žene“, nemojte dopustite da vas to spreči u seksu. U krevetu ste oboje znojni i neobrijani? Naravno da je to OK!

4. Nežni seks je aut – bičevi su in

Da, nakon trilogije „Nijanse sive“, većina žena i muškaraca nabavila je lisice, bičeve, kaiševe i kuglice kako bi eksperimentisali sa seksom. I da, koristite ono što imate kod kuće. Često. U redu, povremeno. Retko. Pa, možda za godišnjice, rođendane i druge značajne datume. U svakom slučaju, pornografija koja želi da poruči da je divlji i fensi seks norma je jako, jako, jako daleko od stvarnosti, piše Miss7.

5. Kondomi nikome nisu potrebni

Jeste li ikada videla pornografiju u kojoj muškarac kaže: „Stani, seksi lepotice! Imaš li kondom sa sobom? Uostalom, ne poznajemo se. Trebalo bi da koristimo kontracepciju?!“ Jasan znak da je pornografija realistična kao i filmovi Nikolasa Sparksa. I jedni i drugi promovišu savršene svetove u kojima postoji savršen seks ili ljubav, uništavajući tako sve realne percepcije o „stvarnom svetu“.

6. Žene stenju kao da će za to dobiti Oskara – uvek

Vidimo žene kako stenju u pornografiji i osećamo da moramo da uradimo isto to. Preterano stenjanje je pomno precizirano – a pornografija je samo film. Možda se neki muškarci uzbude kada žene glasno stenju. Ali, imajte na umu da se muškarci ne pojavljuju na vratima s ružama i skupim poklonima samo zato što su to videli u nekom romantičnom filmu…

7. Muškarci su prokleto dobro obdareni – svi

Pornografija ne samo da uznemiruje žene u krevetu, nego i muškarcima uliva sumnju u sebe. Nije ni čudo, jer svaki protagonist je zavidno dobro obdaren u filmovima. Dragi muškarci: nije važna (samo) veličina penisa! Uostalom, ni žene ne žele da ih ocenjuju po veličini grudnjaka…

8. Žene nemaju menstruaciju

Zdrave žene dobijaju svakog meseca ciklus kad postignu polnu zrelost. Za mnoge žene, međutim, to nije razlog za odustajanje od seksa. Naročito u iskrenim, intimnim i vezama punim poverenja. Međutim, ova najprirodnija stvar na svetu još nije stigla u porno filmove. Tamo se vide samo čiste, vlažne vagine. To je otprilike jednako realno kao tačka broj sedam…

9. Seks na brzaka za vreme pauze za ručak je najnormalnija stvar na svetu

Bilo u kancelariji, restoranu, parku ili u teretani: pornografija besramno iskorišćava sve lokacije. U „stvarnom životu“ za ovu zabavu dobili bi barem jednu tužbu za ometanje javnog reda i mira.

10. Muškarci su obrezani – svi

To ne može biti nerealnije: u velikoj većini filmova za odrasle muškarci su obrezani. Razlog: penis je prikazan na najbolji mogući način i više je higijenski (jer je vrh slobodan) – što je vrlo povoljno kad mora često da se menja partner iz razloga vezanih za posao. U stvarnosti, naravno, nije svaki muškarac obrezan. I nije svakoj ženi obrezani penis lepši od neobrezanih.

11. Svi vole seks u troje, sado-mazo i igranje uloga

Pornografski mit koji se zaista tvrdoglavo drži: svi vole „neklasičan“ seks poput seksa u troje, sado-mazo igrica ili igranja uloga. Međutim, verovatnoća da će 7,3 milijarde ljudi smatrati istu stvar napetom prilično je mala. Da ne spominjemo kako neke „prljave“ maštarije ljudi uopšte ne žele da isprobaju, nego samo žele da uživaju u samoj maštariji.

12. Žena i muškarac uvek žele seks u isto vreme

Ovo je otprilike jednako verovatno kao i tačka jedanaest: žena i muškarac žele seks u istom trenutku – naravno i istu vrstu seksa. Požuda je prilično krhka stvar koja se iz trenutka u trenutak može pretvoriti u svoju suprotnost – podstaknuta nekim sitnim i/ili nepovoljnim okolnostima, bilo da se radi o navali misli, mirisu, osećaju ili zvuku. Osećati zadovoljstvo u isto vreme je nešto dragoceno – naročito u dužim vezama.

