Privatni detektiv otkriva: Evo kako ćete sigurno znati da vas partner vara

Mesec decembar je težak ne samo zbog ogromne količine novca koju svi trošimo, već i zbog toga što je to mesec kada većina ljudi prekida veze. Zanimljivo, 11. decembar je proglašen danom sa najviše raskida u godini. I dok su božićne liste želja u punom jeku, za one koji sumnjaju da su njihovi partneri neverni, ove sezone važnija je „Božićna lista prevara“, prenosi Miror.

Izveštaj sajta Hellorelish.com o zdravlju odnosa za 2020. otkrio je da je 26% ljudi u vezama bilo prinuđeno da se nosi sa neverstvom, zbog čega Aron Bond, iskusni privatni istražitelj u Bond Rees Private Investigations, deli svoje dugogodišnje iskustvo i stručnost o tom pitanju, izlažući najsuptilnije, ali ozbiljne osobine ponašanja varalica, koje će vam pomoći da ih uhvatite tokom novogodišnjih i božićnih praznika.

Promene u korišćenju mobilnih telefona

Bond upozorava da je promena lozinki – pored drugog sumnjivog ponašanja koje partner počinje da pokazuje kada su mobilni telefoni u pitanju – česta pojava. Ako vaš partner počne da nosi svoj telefon svuda, čak i po kući, ili počne da se brani kada tražite da ga ostavi, to bi mogao biti znak da nije veran, upozorava Bond. Takođe bi trebalo da pogledate kako odlažu telefon kada se ne koristi. Ako ga okrenu s ekranom nadole, možda nešto kriju.

Manje deljenja

Još jedna tipična osobina preljubnika je iznenadna promena njihovog uobičajenog ponašanja, što dovodi do toga da manje dele i provode manje vremena zajedno kao par. „Ako osećate da je vaš partner odjednom počeo da vas izbegava i ne želi više da radi stvari sa vama ili prestane da priča sa vama o svom danu, onda je to još jedna crvena zastavica“, upozorava on. Partneri često izbegavaju svoje supružnike ili im manje govore o svom danu jer prevara može biti teška, nemoguće je zapamtiti sve laži i lak je način da vas uhvate.

Smanjen ili povećan seksualni nagon

Bond kaže da je uobičajena zabluda da će varalice izbegavati seks sa svojim partnerom, jer bi pojačan seksualni nagon mogao biti krivac u pokušaju da prikriju svoje nepravde. „Možda ćete takođe otkriti da će vaš partner početi da uvodi nove stvari u vaš seksualni život koje ranije nisu bile tu“, kaže on.

Obilje negativnosti

Nevernost može dovesti do velike napetosti i stresa, što može dovesti do toga da varalica napadne svog partnera. „Da bi se oslobodili napetosti koju osećaju iznutra, pokušaće da ubede sebe da ste vi problem i postanu kritični prema vama“, upozorava on. „Možda tog dana niste šetali psa, prali sudove ili čitali knjigu svojoj deci pre spavanja… Ovakav mali problem može izgledati kao velika stvar. Ako ovo doživite, to je znak da partner vas možda vara“, dodao je detektiv na kraju, a prenosi Večernji.

