Privatni detektiv otkriva: ‘Ova 3 znaka otkrivaju da će vam brak završiti razvodom’

Veze mogu biti teške čak i u najboljim vremenima, a u zavisnosti od statistike u koju verujete, 30% do 50% svih brakova završava se razvodom. Komunikacija igra vitalnu ulogu u održavanju zdravog braka, a način na koji se izražavamo našim partnerima može povećati dugovečnost naših odnosa. Iako postoji mnogo razloga zbog kojih bi se par mogao razvesti, prema privatnom istražitelju Aronu Bondu, postoje jasni znaci koji ukazuju na kraj veze, piše The Sun. Aron kaže: „Naš tim je radio na više od 15.000 slučajeva i za nekoliko minuta možemo jasno da vidimo da li će par uspeti ili ne“.

1. Lepi pozdravi

„Kako se par pozdravlja jedan je od najvećih pokazatelja da li će ostati zajedno.“ Ovo se može videti u roku od 30 sekundi od gledanja interakcije para. Umesto da jedno drugom toplo i srdačno pozdravite, ako započnete komunikaciju prigovaranjem ili kritikovanjem, to sugeriše da postoje problemi u vezi“, rekao je Aron.

Ono što radite kada vaš partner ne gleda takođe može biti opasno za vezu. „Nedostatak poštovanja koji se pokazuje okretanjem očima je nešto što smo primetili da je takođe katastrofa u vezi. Ovo pokazuje prezir prema osobi, a ne ljubav, i samo je pitanje vremena kada će se veza raspasti. Kada jedan partner prevrne očima na drugog, to signalizira odbacivanje ili dominaciju i jasan je znak da ne shvataju ozbiljno osećanja ili mišljenja svog partnera’, upozorava Aron.

2. Verbalni znaci

Način na koji razgovaramo sa partnerima može uticati na naš odnos. Korišćenje apsolutnih vrednosti za negativno opisivanje njihovih postupaka moglo bi da učini da se osećaju grozno i ogorčeno. Aron kaže: „Ako vi ili vaš partner koristite fraze kao što su sve vreme, uvek, nikada i niko, na primer „zašto vam hrana uvek gori, ne možete ništa da uradite kako treba, onda bi vaša veza mogla da bude u velikim problemima“.

3. Stonewalling

Neke argumente treba ukloniti kako bi oba partnera imala vremena da se smire. Ovo je normalno, ali ako se vi ili vaš partner stalno povlačite iz interakcije, velike su šanse da će se vaša veza uskoro završiti. Aron kaže: „Stonewalling je kada se jedan partner povuče iz komunikacije i isključi. To može biti bilo šta od izbegavanja kontakta očima, davanja kratkih brzih odgovora ili potpunog ignorisanja druge osobe ponekad danima.

„Stonewalling ponekad može biti normalno kada se osoba oseća preopterećeno, ali njegovo dosledno korišćenje je štetno za vezu jer sprečava rešavanje problema. Ovo stvara emocionalnu distancu između partnera i može dovesti do toga da se obe strane osećaju usamljeno i izolovano. Iako mislite da bi prekid komunikacije mogao da deeskalira situaciju, često se dešava suprotno“, nastavio je on, „Kada jedan partner prestane da komunicira, drugi može osetiti potrebu da se angažuje, što može dovesti do žestokih rasprava“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.