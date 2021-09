Proverite da li ste zapravo u LAŽNOJ vezi: Ako se on ponaša ovako, bežite

Najjednostavnije rečeno, to je odnos koji nema budućnost. To je veza u kojoj ostajete jer se bojite da budete sami ili ste ubeđeni da će se stvari ako dovoljno istrajete promeniti na bolje. Mnogi od nas nisu ni svesni toga da se nalaze u lažnoj vezi. Teško je objasniti zašto je to tako, ali je pretpostavka da jednostavno odbijamo da otvorimo oči i vidimo stvari onakve kakve zaista jesu.

Videti stvarnost može da bude poprilično bolno, posebno ako ste sebe celu darovali vašoj vezi. Ali zar ne mislite da zaslužujete bolje? Obratite pažnju na redove koji slede, jer ako vaš voljeni radi ove stvari, vi se nalazite u lažnoj vezi, piše Ženski magazin.

On zapravo nikada ne razgovara sa vama

Gde ne postoji prava komunikacija ne može da bude ni ljubavi, složićete se. Ako vaš partner nikad zapravo ne razgovara sa vama, ne deli sa vama svoja osećanja i razmišljanja, ne možete očekivati da sa njim imate uspešnu vezu. Vi njega kao osobu zapravo ni ne poznajete. Komunikacija nije zvanje i slanje sms 24/7, već podela misli, strahova, čežnji, nada i planova. Komunikacija je ključ svakog odnosa.

Kada ode od vas, ne znate gde je otišao

Činjenica je da ne morate nužno znati svaki korak koji pravi vaša voljena osoba, ali ako je on poprilično tajnovit u pogledu toga gde ide kada ste rastanete ili gde je bio pre nego što ste se našli, to je loš znak. Čak i da imate apsolutno poverenje u njega, nakon niza ovakvih oblika ponašanja počećete da sumnjate da ima nekog pored vas. A ako nekom sa kim ste u vezi ne možete da verujete, nema smisla ni ostati u takvoj vezi.

Kada ste u javnosti, ne skida ruke s vas

Mogli biste pomislit da je ovakav oblik ponašanja zapravo dobra stvar, ali ne. Ako vas on isključivo u javnosti obasipa poljupcima i zagrljajima, vi svesno učestvujete u njegovoj igri. On vam na taj način ne iskazuje svoju ljubav već želi drugima da pokaže kako je u „srećnoj“ vezi. S druge strane, kada dođete kući on se pretvara u santu leda i ne primećuje vas.

Sve što postoji među vama je dobar seks

Istina je da je seks važan za svaku vezu, ali ako je to sve što imate sa njim, imate veliki problem. Ako se sa njim slažete samo u krevetu, a na svim drugim poljima vodite oštre bitke ili je on apsolutno nezainteresovan za bilo kakav oblik rasprave sa vama, to je jasan znak da ste u lažnoj vezi iz koje morate otići što pre.

Ne provodite kvalitetno vreme udvoje

Da li se osećate kao da sedite pored stranca kada ste kraj njega? Da li vam je u vezi sa njim poprilično dosadno? Ako ste zaglavili u kolotečini i proživljavate isti dan iznova i iznova, to ne samo da ne vodi ka srećnoj budućnosti već vas uništava u dubini duše. Ako sa njim u mislima ne možete da se setite ludih, romantičnih i zabavnih aktivnosti, vi ste i te kako u lažnoj vezi.

