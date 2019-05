Proverite da li ste zavisni od porno sadržaja

Ne preterujte…

Glumica Džejda Pinket Smit nedavno je otkrila da se borila sa zavisnošću od porno filmova. Kasnije je kazala i da je u periodu kada je pokušala da apstinira imala nezdrav odnos prema pornografiji.

Kazala je kako je koristila pornografiju da bi ispunila emocionalnu prazninu.

– To je zapravo bilo kao ispunjenje praznine, bar mislite da jeste, ali zapravo nije – objasnila je Smit.

Pornografija je u eri pametnih telefona, tableta i laptopa postala pristupačnija nego ikada. Dok mnogi ljudi u njoj uživaju na zdrav način, za druge ovo može postati nezdrava opsesija.

Ono što je sigurno jeste da pornografija nije dijagnostički poremećaj, bar još uvek. Dugo se među psiholozima vodila rasprava o tome da li je potrebno da se kompulzivna upotreba pornografije zapravo svrsta u zavisnosti.

U najnovijem izdanju Dijagnostičkog i statističkog priručnika za mentalne poremećaje, ovaj problem nećete naći. Iako je bilo nekih rasprava o dodavanju hiperseksualnog poremećaja koji bi uključivao kompulzivnu upotrebu pornografije, na kraju je predlog odbijen zbog nedostatka naučnih istraživanja.

– Veliki broj pojedinaca provodi previše vremena gledajući pornografiju. Iako to samo po sebi ne predstavlja poremećaj mentalnog zdravlja, ako osoba i dalje gleda porno filmove, a to šteti njenim emocijama ili svakodnevnici i kada želi, a ne može da promeni tu naviku, to zapravo izgleda kao psihički poremećaj u istoj meri u kojoj je to zavisnost od kockanja – rekao je psiholog Rori Reid.

Mala studija na Univerzitetu u Kembridžu iz 2014. godine otkrila je da osobama s kompulzivnim seksualnim ponašanjem gledanje pornografije pokreće moždanu aktivnost koja odražava isto što se događa u mozgu zavisnika od droge.

Međutim, iako su ovi nalazi interesantni, nijedno istraživanje nema dokaze da su pojedinci zavisni od pornografije, što dalje ne znači da se ljudi ne bore s ovom zavisnošću.

Iako prinudna upotreba pornografije možda nije dijagnostikovana kao zavisnost prema standardima, nema sumnje da je za neke to stvarni problem s potencijalno ozbiljnim i negativnim posledicama.

– Kad ljudi koriste pornografiju na štetu ličnih odnosa, imaju rizik od otkaza i to do te mere negativno utiče na njih da se ne mogu upustiti u seksualne odnose s partnerima ili pornografiju vide kao način za rešavanje problema kao što je usamljenost, to su prvi znakovi da je posredi zavisnost – rekao je psiholog Rori Reid.

Srećom, za ovu zavisnost postoji mogućnost lečenja. Psiholog Kris Kingman je objasnio da postoje različiti pristupi u lečenju ove zavisnosti, kao što su individualna terapija, terapija parova, grupna terapija i programi za bolničko lečenje ili rehabilitaciju.