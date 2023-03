Rasplamsajte strast u krevetu i nakon 50. godine!

Vodite računa o zdravoj ishrani, vežbate, krećete se, idete redovno na preglede – ali to nije sve što možete učiniti za svoje fizičko i mentalno zdravlje. Nemojte zanemariti učinak zadovoljavajućeg seksa! Lekari se slažu da je seksualna aktivnost u starijem odraslom dobu korisna vežba (kardio trening), koja smanjuje stres i podiže raspoloženje, što je dobro za mozak. Istraživanja su potvrdila da starije osobe koje imaju redovan seks, imaju i bolje pamćenje, a seks sa bliskom osobom osnažuje i održava emocionalnu vezu.

Imate više seksualne slobode

Žene često govore o tome da u srednjem dobu bolje razumeju i poznaju svoje telo, da im je lakša da „otpuste kočnice“, osećaju se slobodnije i opuštenije. Spremnije su da eksperimentišu, ne osećaju pritisak zbog „performansa“, ne razmišljaju o tome kako izgledaju za vreme seksa, već naprosto – ne razmišljaju i prepuštaju se uživanju.

Možete biti spontani

Za dobar seks posle 50. prestanak mesečnog ciklusa je rasterećenje. Ne strahujete od trudnoće (ali zaštita je ipak potrebna, naročito ako niste monogamni) i možete se spontanije prepuštati seksu, sa manje stresa.

Orgazam doprinosi održavanju vlažnosti

Gubitak estrogena u menopauzi dovodi do sušenja vagine, što utiče na grčenje mišića njenih zidova i uzrok je bolnog odnosa. Ali, orgazam – uključujući i onaj koji sami sebi priuštite – održava delikatno tkivo vagine vlažnim i gipkim.

Seks igračke za starije žene

U širem smislu, seks ne mora uključivati partnera, pa ako iz bilo kog razloga nemate partnerski seks, uvek ga možete praktikovati sami.Održavanje ko ndicije je bitnoMožda nećete moći da izvedete neke zahtevne poze, jer više niste tako savitljivi (a i nije vam do akrobacija, nego do uživanja), ali održavanje kondicije sigurno pomaže da se osećate snažnije i elastičnije i da budete zadovoljniji sobom.

Pojedine poze su bezbednije od drugih

Seks posle 50. ipak može biti fizički zahtevan, čak i ako se radi samo o pritisku koji trpe kolena, kukovi, laktovi. Pronađite položaj u kome vam je najugodnije i koji ne provocira bolove u zglobovima. U pedesetim će vam možda više prijati varijante misionarske ili „kašika“ poze i kada pronađete najugodniji položaj, poštujte svoja ograničenja, pristupite seksu sporije, promšljenije i fokusirajte se na disanje. Što dublje dišete, dobijate više kiseonika, a to znači intenzivnije orgazme!

Odvojte vreme za seks

To spada u promišljeniji i sporiji pristup – strasti se lagano bude, a osim toga, nigde ne žurite i zato se posvetite pravljenju atmosfere i uživanju u romantičnim trenucima i bliskosti, pre nego što dođe do seksa. Ili obrnite raspored – prvo vodite ljubav, a zatim zajedno spremajte hranu, ili izađite negde na večeru. To će podići vibraciju vaše bliskosti i osećaćete se nagrađeno i zahvalno.

