Razlika je ogromna: Evo koliko kalorija sagorevaju muškarci, a koliko žene tokom seksa

Žene već dugo izražavaju nezadovoljstvo činjenicom da muškarci imaju više koristi od seksa nego oni, a nova istraživanja pokazuju da je to tačno i kada je reč o sagorevanju kalorija. Studija je pokazala da muškarci tokom seksa sagorevaju u proseku 101 kaloriju. Poređenja radi, žene sagorevaju samo oko 69 kalorija, piše Dejli mejl.

Podaci su iz pregleda istraživanja iz 2022. godine, koji je pokazao da muškarci sagorevaju 4,2 kalorije u minutu, dok žene sagorevaju 3,1 kaloriju u minutu, što je razlika od približno 26 odsto. Ova razlika se može dodatno povećati ili smanjiti u zavisnosti od trajanja, intenziteta odnosa i različitih položaja.

Prema profesoru Liji Milhajzer sa Stanford Healtha u Kaliforniji, razlika u sagorevanju kalorija se svodi na to ko ima „aktivniju ulogu“ tokom seksa. Generalno, muškarci imaju više mišićne mase od žena, što rezultira većom potrošnjom kalorija tokom iste aktivnosti. Međutim, ko je aktivniji u datom trenutku sagoreće više kalorija.

Prema ranijim istraživanjima, najpopularnije poze među parovima uključuju doggy style i misionarsku pozu. U ovim položajima muškarci obično troše više energije, što dovodi do većeg sagorevanja kalorija.

Podaci iz pregleda iz 2022. su prikazani kao proseci, a stvarne brojke mogu varirati, posebno kod parova u kojima žena ima aktivniju ulogu. Na primer, poza ‘obrnute kaubojke’, gde je žena podignuta i okrenuta od partnera, omogućava ženi da sagoreva više kalorija jer ona preuzima većinu pokreta.

Istraživanje je pokazalo i da prosečan polni odnos traje oko 30 minuta. Za to vreme muškarci mogu sagoreti do 126 kalorija, dok žene mogu sagoreti do 93 kalorije. Poređenja radi, trčanje od 30 minuta može sagoreti do 500 kalorija, prenosi Večernji list.

Dr. Džejson Karp, stručnjak za vežbanje i autor knjige Sexercise: Exercising Your Way to Better Sex, rekao je za Svakodnevno zdravlje da, iako seks može povećati disanje, broj otkucaja srca i krvni pritisak, on ne nudi iste kardiovaskularne prednosti i aktivnosti sagorevanja kalorija kao druge aktivnosti poput trčanja, vožnje bicikla ili dizanja tegova. Razlog je taj što seks obično ne podiže broj otkucaja srca na nivo intenzivnog kardio-a, već je sličniji umereno brzom hodanju.

Prethodna istraživanja takođe su pokazala da seksualna aktivnost u proseku traje između tri i 13 minuta, što sugeriše da procene sagorelih kalorija uključuju energiju potrošenu tokom predigre i nepenetrativnog seksa. Uprkos tome, dr. Milhajzer napominje da će se više kalorija sagoreti s dužim vremenom provedenim u intimnosti, poput grljenja i ljubljenja.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.