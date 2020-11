Razmišljate o otvorenom braku? Ovo su prednosti i mane

Terapeutkinja za parove Temi Nelson otkriva važne etape na putu povratka na staro nakon što se iskusi otvorena veza, odnosno otvoreni brak.

„Parovi u otvorenim vezama ili su srećni i ostaju idealistički raspoloženi prema svojoj budućnosti ili jedan ili čak oba partnera izražavaju hronično razočaranje vezano za situaciju u vezi i razočaranje jedno u drugo“, kaže Nelsonova, autoka knjige ‘Kad si ti taj koji vara’.

Jednom prilikom je Njujork tajms intervjuisao 25 parova u otvorenim brakovima i ispostavilo se da su većinom žene bile te koje su pokrenule dogovor o takvoj vezi. Takođe, bile su uspešnije u otvorenim vezama, kao i u privlačenju drugih partnera. Sa druge strane, ispostavilo se da muškarci znaju da precenjuju sami sebe, svoje emocije i svoje sposobnosti pa češće ostaju razočarani, prenosi portal Fatherly.com.

Drugo istraživanje pokazalo je da su muškarci seksualno zadovoljniji u dugotrajnim monogamnim vezama u odnosu na žene.

Postoji mnogo razloga zašto partneri u otvorenim vezama požele da se vrate monogamiji. Temi Nelson kaže da za takve slučajeve postoji procedura u tri koraka.

1. Razgovarajte o ljubomori i drugim teškim emocijama

Jedan od razloga zašto se čini da su žene uspešnije u otvorenim vezama je to što bolje komuniciraju o svojim osećanjima, a otvorene veze to zahtevaju. Međutim, ovaj nivo transparentnosti je, takođe, potreban za povratak u monogamiju. To znači da partneri moraju da razgovaraju o tome kako su se osećali zamišljajući partnera ili partnerku sa nekim drugim u krevetu, a to je nešto što nije lako izgovoriti.

2. Izlazite više iz kuće, kao da ste se tek upoznali

Iskren razgovor o emocijama i željama može da bude težak, ali stvara prostor za više spontanosti i noviteta u samom braku, a to je ono što parovima koji se vraćaju u monogamiju treba.

„Prekidanje bilo kakvih partnerstava sa strane i preusmeravanje partnera jedno na drugo znači stvaranje novih pustolovina i novog seksualnog života samo za vas dvoje, a to zahteva fokus i strpljenje“, objašnjava Nelsonova.

3. Pronađite novi pristup monogamiji

„Prekidajući sekundarne veze i razgovarajući o svemu, parovi počinju sve više vremena da provode zajedno, a to zajedničko vreme postaje kvalitetnije. U tom periodu je presudno sarađivati na novom, poboljšanom pristupu monogamnom braku, jer je stari način i doveo do ideje o otvorenoj vezi“, objašnjava terapeutkinja.

Važno je da parovi poboljšaju komunikaciju pa budu iskreniji i prema sebi samima i jedno prema drugome. Ukoliko je potrebno, nije loša ideja ni zajednička poseta terapeutu. Treba imati na umu da cilj nije jednostavno preživeti pokušaj otvorene veze, već iz nje nešto naučiti i rasti zajedno.

„Ne možete da se vratite na ono što je bilo pre otvorene veze, a pogotovo ne možete da ostanete u vezi koja vas guši. Razgovarajte o tome šta želite i zajedno odlučite kako to da učinite uzbudljivim i ispunjavajućim za vas oboje“, savetuje Nelsonova.

