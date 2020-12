Rešite kratak test – otkriva kakav je muškarac IDEALAN za vas

Sigurni ste u to kakvi muškarci vam ne odgovaraju, ali znate li koji je tip muškarca zapravo dobar za vas? Rešite ovaj test, možda vas navede na pravi put.

1. Verujete li u veliku, sudbonosnu ljubav?

A – Da. Mogu samo da se nadam da će mi se jednom dogoditi.

B – Velika ljubav je romantičarska zabluda.

C – Toga ima samo u filmovima. Glavno je da sve funkcioniše u krevetu.

2. Koji vam se od ova tri, sad već klasična, ljubavna filma najviše sviđa?

A – Titanik (s Leonardom Dikaprijem).

B – Zgodna žena (s Ričardom Girom).

C – Devet i po nedelja (s Mikijem Rurkom).

3. Vaš muškarac iz snova ujutru je vrlo živahan. Šta radi?

A – Strastveno me ljubi i govori mi da me jako voli.

B – Donosi mi doručak u krevet.

C – Prvo opere zube, onda počne da me zavodi.

4. Kakav treba da bude vaš partner?

A – Nežan, romantičan, veran.

B – Obrazovan, inteligentan, pouzdan.

C – Seksi, maštovit, duhovit.

5. Za takvog muškarca vi biste…

A – … sve učinili, a svakako očekujete i da on čini sve za vas.

B – … se čak zainteresovali za njegove hobije.

C – … čak trpeli i oprostili mu njegove ludorije.

6. Kakav donji veš bi vaš partner trebalo da nosi?

A – Klasične bokserice decentnog uzorka.

B – Brendirane gaćice zabavnih motiva.

C – Možda nikakvo.

7. Šta vaš muškarac nikada ne bi smeo da učini?

A – Da me prevari me. To bi značilo kraj naše veze.

B – Previše da pije bude grub prema meni i slabo održava higijenu.

C – Da se pretvori u dosadno zanovetalo.

8. Partner vas je iznenadio ljubavnom pesmom.

A – Ah, to je tako slatko od njega!

B – Lepo, ali muškarci bi trebalo da se bave nekim drugim stvarima.

C – Pesme me zapravo ne zanimaju.

9. Da li je u redu ako muškarac umesto karijere izabere brigu o kući i deci?

A – To je izvanredno.

B – Ako žena zarađuje više nego muž, to je razumljivo.

C – Takvi muškarci su mi čudni.

10. Koliko vam je važna vaša karijera?

A – Kad bi moj partner imao stvarno dobro plaćen posao, ne bi mi bio problem da prestanem da radim.

B – Imam zanimljiv posao, ali nikad ne znaš šta život može da donese.

C – Karijera mi je vrlo važna, važno mi je da postižem poslovne uspehe

Rešenja i odgovori

Najviše odgovora pod A – Treba vam zaštitnik

Sve je jasno. Vama treba neko ko će vas maziti, držati vas za ruku i biti uvek tu za vas. I vi jednako osećate i dajete mu do znanja da bez njega ne možete da živite. Partner bi trebalo da bude stariji od vas ili da se ponaša kao da je stariji i zaštitnički raspoložen prema vama, deci, kućnom ljubimcu… Rado ćete mu prepustiti da se brine za (sve) vas.

Najviše odgovora pod B – Prijatelj i finansijer

Muškarac koji bi vama odgovarao verovatno radi u finansijama, možda je čak (uspešan) samostalni preduzetnik, a istovremeno bi trebalo da bude vaš dobar prijatelj. Rado ćete se finansijski osloniti na njega, ali s druge strane, ne dolazi u obzir da biste vi novčano podržavali svog muškarca. Život je težak i potreban vam je partner u kojeg možete da se pouzdate, a ne dodatna briga.

Najviše odgovora pod C – Muževan, seksi, zabavan

Vaš partner bi trebalo da bude umetnik u ljubavi, mlad ili barem mladolik i mlad duhom, vrlo muževan i seksualno privlačan. Jer „dobrice“ kod vas ne prolaze. Vi želite zabavu, ako je moguće, i danju i noću. Telesni aspekt veze za vas je vrlo važan, kao i humor. Zajedničko smejanje i ludiranje čine život opuštenijim – ko je za to spreman, može da bude vaš partner.

