Samo 1 stvar rade parovi čija veza dugo traje, čuveni autor otkriva

Istina je da je svaka veza različita. Ipak, parovi koji su najdiže ostali zajedno praktikuju jednu stvar.

Tajna duge i sretne ljubavne veze leži u sposobnosti para da se dosađuje zajedno – tako barem tvrdi Mark Manson, autor knjige „‘The Subtle Art of Not Giving a F**k“.

– Najiskrenije verujem da bi parovima trebalo da bude što dosadnije. Možda to zvuči stvarno čudno, ali ako pogledate zaista sretne starije parove koji su zajedno 60 godina, to nije zato što su se vozili privatnim avionom ili odlazili na neverovatna putovanja. To je zato što su bili sposobni da se dosađuju zajedno – kaže Manson.

Ako su takvi parovi bili sposobni da provedu godine i godine zajedno, sedeći kod kuće, pričajući o istim dosadnim stvarima, gledajući televiziju – znači da je to dobro.

– Važno je da ljudi shvate šta mislim da kažem, posebno danas, jer mnogo ljudi ne želi da se dosađuje. Svi želimo zanimljive živote. Ali, to u mnogim slučajevima nije dobro za romantičnu vezu – tvrdi Manson.

