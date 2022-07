Samo ćete ga oterati od sebe: Četiri stvari koje žene rade, a momci ne podnose

Možda mislite da ćete se više dopasti drugoj osobi ako poprimite karakteristike koje inače za vas nisu tipične, ali upravo bi te karakteristike mogle da izazovu suprotan efekt od onoga koji želite.

Pretvaranje, laganje, preterivanje i izazivanje reakcija na pogrešan način nisu poželjne ni u kom, a posebno ljubavnom odnosu. Evo nekih od karakteristika koje muškarci vrlo brzo primete i ne vole kod svojih partnerki.

Umanjivanje inteligencije

Nikada nemojte umanjivati svoje kvalitete, naročito inteligenciju. Nije simpatično, a takvim ponašanjem možete privući samo partnere koji nisu na vašem nivou razgovora i razumevanja ili one koji će to iskorišćavati. Uz to, možete izgubiti kvalitetnog partnera kojem je prioritet druženje s nekime ko može da vodi ozbiljan razgovor i život uopšteno.

Budite samouverene, zadovoljne sobom i ponosne na svoje kvalitete i postići ćete sve što želite.

Laganje

Laganje nikada ne može da donese pozitivne rezultate; nekada nam laži mogu pomoći kratkoročno, ali nikada dugoročno. Iskrenost je temelj svakog odnosa, a ako su laži sastavni deo vašega ponašanja nemate temelje za poverenje, razvoj i duboke emocije, što oni koji ne lažu odmah prepoznaju.

Pretjerivanje

Ako je način da privučete pažnju ili dobijete željenu reakciju od vašega partnera preterano dramatizovanje, vaš odnos nema budućnost. Ako se vaš partner trudi da smireno reši problem i sasluša vas i shvati u čemu je pogrešio, a vi ne uzvraćate jednako, ubrzo će odustati.

Prigovaranje, a ne komuniciranje

Ako imate problem ili se ne osećate onako kako biste hteli u odnosu u kojem ste – komunicirajte! Prigovaranje bez sadržaja stvoriće vam samo još veći problem, a tu energiju možete usmeriti na otkrivanje načina na koji će vas partner najbolje razumeti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.