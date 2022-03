Samo je jedan način da prebolite bivšeg

Svima nam se dogodilo da budemo ostavljeni. Tada nam se čini da život nema smisla i da jednostavno ne možemo sami da nastavimo dalje. Postoji samo jedan način da prebolite bivšu ljubav.

Idealizujemo bivšu ljubav i maštamo o obnovi veze. Nije lako krenuti dalje u rutinu u kojoj više nema osobe za koju smo bili vezani.

Psiholozi savetuju da je važno da date sebi vremena ali i da shvatite da je samo jedan način da prebolite: prekinite svaki kontakt, prisetite se zašto je došlo do kraja veze i uklonite sve što vas podseća na bivšu ljubav.

Prekinite svaku komunikaciju

Ovo vam se može učiniti kao drastična odluka, ali to je najlakši način da najzad krenete dalje, tvrdi psiholog Tina Tesina. Isto važi i za profile na društvenim mrežama.

„Dajte sebi vremena da razmislite o svemu i dozvolite da budete tužni. Proveravanje profila na društvenim mrežama osobe koja vas je ostavila neće vam olakšati taj proces. Iako je prirodno imati želju za kontaktom nakon raskida jer vas veže navika da se svakodnevno čujete period bez kontakta potreban je da se prilagodite na novu rutinu i nastavite dalje sa svojim životom. Česta komunikacija s tom osobom može samo povećati tugu“, prenosi lepaisrecna.mondo.rs.

Prisetite se zašto je došlo do raskida

„Kada prođe period najveće tuge može se dogoditi da poželite da obnovite kontakt. Ipak, razmislite dva puta pre nego što to učinite. Prisetite se svih razloga koji su doveli do raskida i usresredite se na sebe i želje koje imate za buduće odnose“, savetuje psiholog.

Uklonite sve što vas podseća na bivšu ljubav

Poklone, fotografije i sve podsetnike na vezu koja se završila uklonite iz života.

„Spakujte ih u jednu kutiju koju ćete dobro zatvoriti tako da vam nije lako dostupna. Stavite je na neko mesto gde vam neće biti nadohvat ruke. Tek kada osetite da ste zaista dobro i da ste preboleli tu osobu, otvorite je i donesite odluku što ćete napraviti s njom – zadržati je kao uspomenu ili sve baciti“, tvrdi Tesina.

