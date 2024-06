„Samo u ovim seks pozama doživimo orgazam“, 7 žena podelilo svoja iskustva

Za Woman’s Health, 7 žena podelilo je svoja iskustva kada je orgazam u pitanju.

1. Misionarska poza s uzdignutim kukovima

Pročitala sam puno o pozicijama u kojima žene najlakše dožive orgazam, a puno sam eksperimentisala i sa svojim vibratorom. Sva ta znanja napokon sam testirala sa relativno novim partnerom. Pre njega, nikada nisam doživela orgazam tokom seksa, pa smo za početak dali šansu dobroj staroj misionarskoj pozi – ali sa mojim uzdignutim kukovima. Pokušala sam da dignem kukove, poput mosta, i upalilo je! Sada znam da koristim i jastuk kako bih podigla karlicu i postigla orgazam gotovo uvek. Orgazam takođe doživim kada sam u pozi na partneru – shvatila sam to eksperimentišući s različitim muškarcima. – Tiffany.

2. ‘Kaubojka naopako’

Moj dečko imao je problem sa krutim penisom nakon što bi prošlo pet minuta, pa sam imala problem sa postizanjem orgazma. Zanimalo me sve o toj senzaciji o kojoj sam tako mnogo čitala i slušala od strane prijatelja. Shvatila sam kako moj partner najduže može da izdrži u pozi obrnute kaubojke. Uz metodu pogodaka i promašaja, shvatili smo da ako stimulira moj klitoris dok penetrira, može da postigne krutost dovoljno dugo dok ja ne postignem vrhunac. Nakon toga, oboje smo postali mnogo bliži i prisniji. – Ketrin

3. Visiti sa ivice

Ovo možda zvuči čudno ali prvi orgazam doživela sam kada je partner u mene penetrirao dok su mi noge visile s kreveta. To je savršena poza pod kojom muškarac može da stimuliše moju G-tačku. Iskreno upozorenje: potrebni su jaki trbušni mišići za ovu pozu, s obzirom na to da vaša zadnjica visi s kreveta – ali sve se isplati zbog dostizanja vrhunca! – Anonimno

4. Devojka na vrhu

Nikad nisam imala problem u postizanju orgazma, ali nikada mi se to nije dogodilo tokom seksa. Prvi put kad sam dostigla vrhunac bilo je u pozi kad je žena gore. Trenje je u toj pozi bilo idealno, a trljanje o mog muža koji me vukao napred – nazad stimulisalo me je dovoljno da postignem orgazam. Još nismo sigurni da li je pogodio moju G-tačku, ali to je sledeća stavka na našoj listi! – Eli

5. Uzdignuti bokovi/polu ‘doggy’ (pseći) stil

Bilo je potrebno puno vremena i nekoliko partnera pre nego što sam shvatila da orgazam mogu da postignem dok ležim na stomaku sa uzdignutim bokovima (sa i bez podupiranja jastukom). Ako dečko ima problema, upotrebim veći jastuk kako bi moji kukovi bili više i kako bi mogao da penetrira. – Marija

6. ‘Doggy’ sa jednom nogom

„Alatka“ mog novog partnera poprilično je velika i prvo me bilo pomalo strah. Sada sam to u potpunosti prihvatila. Zajedno smo shvatili gde se nalazi moja G-tačka i isprobali smo gotovo sve poze. Ono što je za mene konačno upalilo bilo je držanje leve noge iza desnog ramena. Možda zvuči čudno, ali meni odgovara. – Kesi

7. Polako i sigurno

Ni sa kim nisam mogla da doživim orgazam. Bila je potrebna ozbiljna veza i mnogo hemije koja me je dovela do one tačke opuštanja i orgazma. Ono što je upalilo bio je polagani seks. Volim kad se gledamo i kada mogu da vidim koliko mu zadovoljstva pričinjam. To me zaista pali. Vrhunac mogu da postignem u misionarskoj pozi kada polako penetrira, gleda me u oči i dodiruje telo u isto vreme. – Kati

