Samo u ovom slučaju povratak bivšem je dobra ideja

Koliko god bio bolan, raskid je ponekad jedino rešenje kada neko od partnera nije zadovoljan kvalitetom veze. Međutim, to ne mora da znači da su emocije utihnule, pa neretko preispitujemo svoju odluku.

Šta kažu stručnjaci

Ukoliko razmatrate pomirenje sa bivšim partnerom, važno je da sagledate šta je dovelo da raskida, jer nešto sigurno nije funkcionisalo kako treba. Romantizovanje ideje o još jednoj šansi i kako bi to moglo da bude pravo ovaj put nije baš na mestu. Nikome nije u interesu da ponavlja iste greške, a problemi koji su postojali nekada neće tek tako nestati, čak i ako se nadamo najboljem. Činjenica je da je nekad bolje voleti i izgubiti, nego sve prolaziti iznova.

Da ili ne?

Britanci koriste izreku: Better the devil you know, koja šalje poruku da je nekad lakše ostati u odnosu koji nam ne prija, ali je poznat, nego rizikovati ili se upuštati u nepoznato. Postoje osobe koje se ovoga pridržavaju, verujući da je tako jednostavnije.

Stručnjaci smatraju da se iza pomirenja često krije manjak šansi za upoznavanje novog partnera, ali i usamljenost i dosada.

Činjenica je da ništa od toga ne obezbeđuje osnovu za dugotrajnu vezu. Stoga, ako primetite ovakvo ponašanje kod bivšeg momka ili devojke, ne upuštajte se u novu fazu, jer će uslediti još jedno razočaranje. Sa druge strane, ako obe strane porade na sebi i svojim osećanjima, uz iskrenu želju za pomirenjem, ono može da uspe.

Da li može da uspe?

Pravila nema, uspešnost pomirenja varira od para do para i spremnosti da se razreše prethodni izazovi sa partnerom ili pojedinačno. Period uzavrelih strasti nakon nekog vremena splasne, pa je dobro biti spreman za ono što sledi.

