Sedam razloga koji dovode do razvoda braka, broj 4 je posebno koban

Prevara je jedna od najgorih stvari s kojom se osoba može suočiti u vezama, ali postoji mnoštvo drugih problema koji su jednako loši ili za neke i gori, a razvedeni parovi otkrili su šta ih je to najviše udaljilo u braku od partnera.

1. Loša komunikacija: Kad su u pitaju veze komunikacija je najvažnija. Vi kao ljubavnici morate emocionalno da se oslanjate jedni na druge. Zbog nesposobnosti komuniciranja s partnerom, osećate se emocionalno izolovano i to niko ne želi da doživi.

2. Udaljavanje: Kad osetimo kako se naš partner udaljava, najbitnije je da probate da pronađete rešenje za problem koji je doveo do toga.

3. Ljubomora: Biti ljubomoran u vezi nikada nije dobra stvar. Zbog toga ste oboe nesrećni. Uz ovakve stvari postaje jasno koliko je uopšte nepoverljiv odnos i naglašavaju se negativni aspekti u velikoj meri, prenosi Novi.ba.

4. Skrivanje osećanja: U vezi je vrlo bitno reći sve što osećate, podeliti s partnerom i lepa i ružna osećanje. Vaš partner ne čita misli .

5. Laganje: Laž je jedna od najgorih stvari koju možete učiniti u vezi. Bez obzira da li lažete o nečemu velikom ili nečem malom, ovo je plodno tlo za bolna iskustva i pokazuje ozbiljan nedostatak poštovanja.

6. Osećaj da vas partner više ne voli: Kad se viđate s nekim ko ne čini da se osećate voljeno, to je kao da ništa nema smisla. Pitate se šta se dogodilo s osobom u koju ste se zaljubili i zašto su se stvari promenile. To može lako dovesti do raskida ako ne poradite na tom problemu.

7. Ostajanje s nekim iz pogrešnih razloga: Kad ostanemo zajedno iz pogrešnih razloga, to dovodi do toliko mnogo problema. Naravno, možda ne želite da budete sami, ali ima li smisla biti u vezi s nekim ko vas u stvari i ne zanima? Praktičnost nije bitna kada je sve pokvareno i može vas naterati da se osećate zaglavljeno.

