Sedam rečenica koje nijedna žena ne želi da čuje tokom seksa

Ono što kažemo u krevetu tokom seksa skoro je podjednako važno kao ono šta radimo u krevetu. I samo jedna rečenica može seks da učini neverovatnim, ali isto tako može da uništite svaku želju za seksom.

Kako se to ne bi dogodilo, muškarci nikada u krevetu ne bi smeli da izgovore ovih sedam rečenica jer nijedna žena ne želi da ih čuje.

1. Ko je tvoj tatica?

Ova rečenica neretko se koristi u 18+ filmovima, a nakon što je čuje glumica doživljava ‘eruptivni’ orgazam. Ali u stvarnom životu izaziva sasvim drugačiju žensku reakciju, odnosno odbojnost jer žena ne želi da čuje reč tata tokom seksualnog odnosa.

2. Šššššššš

Kada žena glasno uzdiše tokom seksa to znači da krajnje uživa u onome što joj partner radi. Ako on počne da je ućutkuje, to će smanjiti užitak i stvoriti osećaj neprijatnosti, pa možda čak i sramote.

3. Možeš li da požuriš?

Žene ne mogu da ubrzaju svoj orgazam, nego do njega dođu kada je telo spremno za to. Požurivanje sigurno neće olakšati postizanje vrhunca niti ga učiniti intenzivnijim.

4. Ah, Tijana! A vi se zovete Sonja

Ovo je rečenica koju žena nikada neće zaboraviti. Svako može da pogreši, ali nazvati ženu pogrešnim imenom u krevetu greška je koja se teško zaboravlja i oprašta.

5. A je l’ moj penis najveći koji si ikad probala?

Muška opsednutost upoređivanjem sopstvenog polnog organa s tuđim ženama je – iritantna. I ide im na živce kad moraju da hrane ego muškarca hvaleći njegov penis.

6. Ništa ne osećam

Muškarci znaju da se požale da im korišćenje prezervativa ubija užitak. Ženama je ipak važnije da se tokom odnosa zaštite od neželjene trudnoće i polnih bolesti.

7. Sviđa li ti se to?

Još jedna odbojna rečenica koja se može čuti u filmovima za odrasle. Ako se previja od užitka i glasno dahće, to znači da žena uživa. Ne vidi potrebu da odgovara na pitanje čiji je odgovor očigledan.

