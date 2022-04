Seks bolji nego u porniću: Posle ovakve igre „ješće vam iz ruke“

Zapamtite mozak je najveći seksualni organ pa ako se osećate poželjno i udobno, to će uticati na vaše samopouzdanje, što je najbitnije za dobar seksualni odnos.

Ono što je jako bitno da biste imali dobar seksualni život sa partnerom je komunikacija. Pričajte, nemojte se stiditi! Recite partneru šta vas muči, šta biste hteli i pitajte ga koje su njegove želje.

Ukoliko dođe do “lošeg” seksa, ne očajavajte jer to nije ništa čudno. Ako imate i dobar seks sa partnerom, normalno je da nekada dođe i do loših trenutaka, a tada je najzdravije da to okrenete na šalu i da se zafrkavate. Na taj način ćete izlečiti neprijatnost.

Pozitivna slika o sebi je presudna za dobar seks. Ukoliko nemate pozitivnu sliku, najbolje što možete da uradite da pomognete sebi je vežbanje koje će vam pomoći da se napunite pozitivnom energijom.

Tek kada steknete pozitivnu sliku o sebi, vaše samopouzdanje će rasti.

Da bi uživali u seksu morate se voleti. Ali mi vam donosimo i nekoliko sigurnih trikova koji će uneti strast u spavaću sobu.

Skinite svog partnera do gola i stavite mu povez na oči. A potom ga polako i nežno masirajte. Sama činjenica da neće znati koji deo tela ćete mu masirati ili se njime igrati je ono što celu situaciju čini uzbudljivom.Ako je na poslu ili obavlja neke sitnice oko kuće iznenadite ga brzinskim seksom.

Čarobni trik za muško zadovoljstvo je i samozadovoljavanje. Muškarci obožavaju da posmatraju žene dok masturbiraju i to ih neopisivo uzbuđuje pa zašto mu ne biste priuštili jednu takvu slatku predstavu?

Prestanite da budete sramežljivi kad je reč o igricama u krevetu i izazovite svog partnera da vam radi sve one prljave stvari o kojima ste oduvek maštali.

Muškarci obožavaju izazove i biće prijatno iznenađen činjenicom da ste otvoreni za eksperimentisanje. Dok idući put idete negde sa svojim dragim, obucite seksi haljinu, a ispod nemojte nositi ništa. Usred zabave mu šapnite da ste zaboravili da obučete gaćice. To će ga izludeti i neće moći da dočeka da stignete kući.

Da biste dodatno zapalili iskru u spavaćoj sobi možete igrati društvene igre. Započnite nečim jednostavnim poput Monopola ili igrom skirvalice i potom ih pretvorite u seksi igrice. Samo vam je mašta ograničenje.

Kad jer reč o seksi donjem vešu, tu nema ništa nepredvidivo. No zamislite njegovo iznenađenje da ga umesto u uobičajenom donjem vešu sačekate u donjem vešu koje može da pojede sa vas, a ispod toga ga čeka desert i njegova omiljena poslastica.

Sebičnost u krevetu se ponekad može isplatiti. Kažite svom partneru da ćete ga zadovoljiti samo ako vam vrati uslugu. Ako vam priušti orgazam, vratite mu dvostruko. Neka vam to bude noć za pamćenje.

