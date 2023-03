Seks će biti fenomenalan, samo ovo pitanje postavite svom partneru u krevetu, otkriva seksolog

Jedna stvar je ključ za uspešnu vezu, a može mnogo da pomogne i kada je seks u pitanju.

Reč je o komunikaciji.

Seksolog Emili Mors je na svom Instagramu napisala da je jedna rečenica ključna za razbuktavanje strasti u spavaćoj sobi.

,,Po mom mišljenju, najuzbudljivija je stvar kada vas partner pita: Da li ti se ovo sviđa?“, kaže Morse.

Razgovorom se postiže mnogo toga, a nije na odmet da s vremena na vreme partnera pitate da li mu se i šta sviđa u krevetu.

Time ćete stvoriti mogućnost da unapredite vezu, ali i dobijete potvrdu da je ono što radite, uzbudljivo. Možda se vašem partneru više ne sviđa nešto što ste radili ranije, a ne ustručava se da vam to kaže, piše Glossy.

,,Neki od nas misle da bi partner intuitivno trebalo da zna sve naše seksualne želje, ali to je retko moguće. Ovaj način “provere” tokom seksa, i davanje do znanja našem partneru da nešto radi dobro, dovodi do većeg zadovoljstva, dublje povezanosti i bolje komunikacije u svim sferama života. To je ključ uspeha u seksu“, navodi Emili.

Sa njom se složila većina:

,,Volim kada me partner pita da li mi nešto prija. To me takođe i prilično uzbuđuje“, pisali su joj.

