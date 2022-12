Seks fantazije: Ove slavne ličnosti najčešće zamišljamo dok vodimo ljubav

Jedan od najčešćih seksualnih fantazija je razmišljanje o nekom drugom dok vodimo ljubav sa svojim partnerom. Ustaljeno je mišljenje da se to događa parovima usled seksualne rutine koja je dosadila, ali nije nužno usmereno protiv partnera, već se svodi na fantaziranje.

Više od polovine muškaraca i žena maštaju o seksu s nekim drugim dok to zapravo rade sa svojim partnerom, a to je obično neko poznat, otkrili su istraživači.

Čak 62 posto žena i 56 posto muškaraca izjavilo je da razmišljaju o tome da u krevetu budu s nekim drugim, piše The Sun.

Zamišljanje nekog drugog u akciji obično se događa usled seksualne rutine koja je dosadila, ali nije nužno usmereno protiv partnera, već se svodi na fantaziranje.

Stranica za upoznavanje partnera saucydates.com, pitala je 8371 članova o kome zapravo razmišljaju kada imaju seks.

Žene su tako priznale da maštaju o filmskim zvezdama poput Danijela Krega, Breda Pita i Bredlija Kupera.

Muškarci su takođe naveli glavne glumice u njihovim fantazijama, od Rijane i Keti Peri do Lejdi Gage, Rite Oro, Dženifer Aniston. I muškarci i žene su rekli da ne mogu izbaciti iz glave pomisao da to rade s najboljim prijateljima, kolegama s posla, porno zvezdama, partnerima svojih prijatelja, bivšim partnerima ili nekog s kime su proveli jednu noć. Ženske su fantazije erotičnije, a 50 posto ispitanica reklo je da su maštale o tome da su na plaži ili u hotelskoj sobi s nekim drugim dok se seksaju s partnerom.

Isto je reklo samo 35 posto muškaraca.

„Oba pola to čine. Ponekad se pitam koliko parova razmišlja o drugim ljudima u isto vreme tokom seksa. To je sve zapravo poprilično normalno, ali nadajmo se da niko neće reći ime poznate osobe koju zamišlja, jer bi to već moglo biti pomalo neprijatno“, našalio se autor istraživanja, Dejvid Mins.

