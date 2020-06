Seks i stariji ljudi: zašto niko ne priča o tome?

„Kad sam se vratila s puta u Ameriku koji je trajao nekoliko nedelja, odmah smo se dohvatili. Kao tinejdžeri, već u hodniku“, ispričala je 67-godišnja penzionerka. A pre nego što u startu procenite da je ta tema i takvo izražavanje neprikladno za ženu tog doba – zapitajte se: Zašto biste to pomislili? Seks i stari ljudi još je tabu tema, a predrasude koje se pletu oko nje nikome ne donose dobro, a mogu da budu i vrlo opasne.

Lizbet, 67-godišnjakinja iz Dizeldorfa, priseća se kako joj je seksualni život sa suprugom bio poprilično dosadan i kako se iz godine u godinu osećala sve više neatraktivno i zapostavljeno. Nakon suprugove smrti, ponovno otkrila sebe. Preko interneta je upoznala novog muškarca.

“Sve se odvijalo brzo. Prvi seks imali smo nedugo nakon što smo se upoznali. Rekao je: ‘Što bismo čekali, šta imamo da izgubimo?’ Oboje smo se testirali i tako je počelo”, priseća se Lizbet i hvali se da njih dvoje od tada imaju seks bar tri puta nedeljno. S druge strane, konstatuje da se seks u starijem dobu još smatra tabu temom.

Kuguarke i prljavi matorci

Ako se i priča o seksualnom životu starijih ljudi, obično se pretpostavlja da seksualnost s godinama igra sve manju ulogu, a svako odstupanje od tog pravila smatra se gotovo bizarnošću. To dokazuju i klišei koji žene s mlađim partnerima definišu kao “kuguarke”, a muškarce s mlađim partnerkama kao “prljave starce”. Ispunjen seksualni život retko se odobrava starim ljudima, a i oni sami su skloni tim predrasudama – studije su pokazale da je mnogima neprijatno da pričaju o seksu i pretpostavljaju da seks nije prikladan za njihove godine.

Takva atmosfera može imati ozbiljnih posledica. Na primer, starije osobe sa seksualnim problemima često se ne usuđuju da odu kod lekara, a lekari često izbegavaju pitanja o njihovom seksualnom životu, što ih može uskratiti i za neka važna saznanja o zdravstvenom stanju pacijenta.

I u istraživanjima je ova tema marginalna, a ankete se često suočavaju sa lošim odzivom. Ipak, jedna od retkih empirijskih studija iz Nemačke pokazala je da se u starosti malo toga menja kad je u pitanju želja za intimnošću.

Šta se dešava u spavaćim sobama starijih ljudi?

Psihološkinja Karolina Kolodzejčak sa Univerziteta Humbolt u Berlinu je s kolegama procenjivala podatke dobijene istraživanjem u kojem je učestvovalo oko 1500 ljudi iz Berlina i okoline, starosti preko 60 godina. Ispostavilo se da je gotovo trećina ispitanika od 60 do 82 godine bila seksualno aktivnija od kontrolne grupe mladih. Dakle, nisu svi otišli u seksualnu penziju, ima i onih koji su procvetali u tom pravcu.

“Značenje doba se promenilo. Stariji ljudi su danas uglavnom mnogo aktivniji nego ranije. Povećana kondicija doprinosi činjenici da su stariji ljudi više zainteresovani za socijalne kontakte. Takođe, može voditi seksualnoj aktivnosti”, kaže Kolodzejčak.

Ali, šta se tačno događa u spavaćim sobama starijih ljudi?

Za studiju sociologa Džona DeLamatera i Erike Koepsel sa Univerziteta Viskonsin-Medison, više od polovine ispitanika u šezdesetim godinama izjavilo je da masturbiraju. Od onih koji su priznali da imaju seks, mala grupa je otkrila da ima oralni ili analni seks. Istraživači su zaključili da seksualna aktivnost opada što su stariji ispitanici, a da su muškarci prijavljivali seksualna iskustva znatno češće nego žene istih godina.

“Stariji muškarci i žene možda se više ne osećaju seksualno privlačno, što može umanjiti njihovu želju – čak i ako se njihove telesne sposobnosti uopšte nisu pogoršale”, zaključili su istrađivači.

Jedna studija je i potvrdila vezu između libida i percepirane privlačnosti – od 300 žena srednjih godina, svaka koja se smatrala manje privlačnom nego deset godina ranije imala je manje želje za seksom, dok su njene godine bile potpuno irelevantne.

Zato je Lizbet sjajan primer da stvari mogu da budu drugačije. Ona sada govori o tajnim seksualnim avanturama u bioskopu, automobilu, kraj jezera. Zajedno sa svojim dečkom isprobava nove položaje i upušta se u seksualne eksperimente.

“Pre nekoliko godina dobila sam poziv na dildo parti”, smeje se Lizbet i otkriva kako to izgleda: prijateljice se okupe u nečijoj kući, a “dildo vila” im predstavlja svoje proizvode uz tortu i vino.

Zdravstveni problemi

Na putu seksualnog uživanja ne stoje samo bore, već i druge stvari koje idu s njima. Stariji muškarci češće pate od vaskularnih bolesti, problema s prostatom ili dijabetesa, što može uticati na erektilnu funkcionalnost. Određeni lekovi takođe, poput beta blokatora ili antidepresiva. U 70. godini, prema proceni, oko dve trećine svih muškaraca ima problema s erekcijom.

Žene u starosti često prijavljuju smanjenu ekscitabilnost, suvoću vagine i ponekad bol u području genitalija.

“Postoji to očekivanje da muškarac uvek ima erekciju, da uvek može. To nije realno”, kaže Lisbet. “Postoje i drugi načini: prepustite se. Probajte. Pogledajte kuda vodi. Možda biste samo razmenili nežnost. Mi smo oboje imali prehladu prošle nedelje i bili smo dovoljno razumni da to pustimo. Kako bismo nedelju dana kasnije ponovo mogli da ‘napadamo’ jedno drugo”, priča Lizbet za nemački Spektrum.

(Ana Kalaba, nova.rs)

