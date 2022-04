Seks poze koje će vas munjevito dovesti do vrhunca, probajte

Seks vam se pretvorio u rutinu i odavno nisi uživala u njemu, već ga odrađuješ kao što ujutro i uveče pereš zube? Postao je stvar higijene veze i izgubila se ona magija. I orgazam se pretvorio u egzotiku – retko viđenog, dragog gosta.

Tvoj dragi u tome ne vidi nikakav problem dokle god je seks redovan. On nema problema sa dostizanjem vrhunca i po svemu sudeći, ovo je problem koji moraš sama da rešiš. Možda preterujemo – nije baš toliki problem, i nije neka velika stvar, ako je uzmeš u svoje ruke. Nećeš da radiš ništa iza njegovih leđa…

Predlažemo nekoliko vatrenih poza koje će te, dovesti do vrhunca i to toliko brzo, da ne možeš da zamisliš. Upoznaj se sa njima, pa ih u ključnom trenutku uvrsti u akciju.

Kaubojka na sofi – Zaskoči ga dok gleda utakmicu – neće se buniti. Koji bi to frajer dao prednost fudbalu, a ne seksu? Ako ipak misliš da je tvoj taj izuzetak, uradi to u poluvremenu. Dok pravi igrači odmaraju, ti svog izmori. Opkorači ga na kauču i sedi na njega… Ubaci u svoju brzinu, diktiraj tempo i radi šta god želiš! Imaš slobodne ruke, a on ne može da zbriše. A verovatno i ne želi!

Kašike – U trenutku kada iz misionarske poze želi da ode nazad, ti ga dovedi u bočnu pozu. Lezi na bok i pokaži mu gde ga želiš… namesti se u njegovom krilu dok oboje ležite na boku. Spusti njegove ruke gde želiš i šapući mu detaljna uputstva šta da radi sa njima. I sa usnama takođe. Kada te zadovolji u ovoj pozi, dozvoli mu onu koju on jedva čeka.

Seks na nogama – Kao što jedemo s nogu, tako volimo da imamo i seks. Ponekad nemamo vremena za maratonska maženja, a neretko nismo raspoložene za to. Seks s nogu raspametiće i tebe i njega, ukoliko se dogodi iznenada dok ujutro perete zube, spremate doručak ili dok stojiš na stolici i menjaš sijalicu na plafonjeri, a on stoji pored tebe i pomaže ti…

Lotos – Ovo je jedna od najintimnijih seksualnih poza. U njoj partnera možeš da gledaš u oči, kao i on tebe, zagrljeni ste i nogama i rukama, tela vam se dodiruju u svim tačkama. Izvodi se tako što tvoj partner sedne na pod, prekrsti noge kao u klasičnoj lotos joga asani. Ti ćeš da mu sedneš u krilo i obgrliš ga nogama i rukama oko vrata, a on će svoje ruke da stavi na tvoja leđa ili stražnjicu.

Pomoć jastuka – Lezi na leđa na krevet ili pod, stavi jastučić ispod karlice, a on nek se smesti između tvojih nogu. Na taj način postižeš dublju penetraciju, a on će imati lakši pristup tvojoj G-tački. Za još intenzivniji doživljaj digni noge u vazduh, prekrsti ih i nasloni na njegova ramena, odnosno jedno rame (obzirom da su ti noge prekrštene). U ovom položaju penetracija je vrlo intenzivna.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.