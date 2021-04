Seksualne radnice otkrile najtužnije zahteve mušterija, zbog nekih su zaplakale

Seksualne radnice podelile su na društvenoj mreži Redit najtužnije zahteve svojih mušterija, koji pokazuju koliko čovek može biti usamljen i žudeti za nečijim društvom i dodirom.

Neki zahtevi toliko su ih potresli da su se čak i rasplakale, a priznale su i da su tek tada postale svesne da njihov posao može za neke ljude biti i spasonosan.

„Jedan muškarac me je zamolio da ga grlim dok plače. Na kraju sam i ja plakala sa njim.“

„Imam klijenta koji mi plaća da odlazim u posetu njegovoj majci kako bih videla da li je s njom sve u redu. Obično samo pričam s njom, vodim je na ručak i pravim joj društvo. Čak i kad bi prestao da mi plaća za to, mislim da bih nastavila da odlazim kod nje.“

„Rođendani su uvek najtužniji. Pre nekoliko godina muškarac mi je platio da provedem s njim nekoliko sati jer mu je rođendan, a nije imao nikog drugog da proslavi. Najmanje što sam mogla da učinim je da mu donesem tortu i poklon.“

„Jedan stariji gospodin plaćao mi je da me grli, tačnije da me ljulja u naručju dok svira muzika. Kasnije mi je priznao da je to radio sa svojom suprugom pre nego što je umrla i da mu strašno nedostaje.“

„Imala sam starijeg klijenta koji je većinu vremena samo želeo društvo. Išli smo zajedno u šoping ili restorane i gledali smo zajedno filmove i mazili se. Pričao mi je priče o svojoj porodici i delio sa mnom svoje uspomene. Ubrzo je umro i bila sam na njegovoj sahrani.“

„Neko me zamolio da dođem usred noći i obećao mi da će me papreno platiti. Stigla sam tamo, a tip je samo želeo da se odmori na mojim kolenima.“

„Sedeli smo na krevetu i odjednom je počeo da plače. Rekao mi je da mu je otac umro i da ne može da se nosi s tim i da mu je potrebno rame za plakanje.“

„Kada je momak odjednom počeo da se skida predamnom, primetila sam da nosi ženski donji veš i priznao mi je da preispituje svoju seksualnost, ali da ni s kim ne može o tome da priča, naročito ne sa svojom ženom. Provela sam sate pričajući s njim o modi.“

„Jednom tokom večere muškarac počeo je da plače i ispričao mi da trenutno prolazi kroz težak razvod. Zvučalo je kao da još uvek voli svoju suprugu, ali ona je otišla s drugim muškarcem. Pokušala sam da ga utešim, ali nakon nekoliko nedelja saznala sam da se nažalost ubio.“

„Jedan klijent mi je rekao da bi voleo da sam mu najbolja prijateljica jer nikog drugog nema. To me pogodilo.“

