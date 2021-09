Sigurni znaci da vam se brak polako raspada i da sledi razvod

Kako biste ostali u braku s partnerom, srećni do kraja života, morate proći zajedno kroz puno uspona i padova. Kako bi brak bio dugotrajan i srećan potrebno je da na njemu radite oboje jer trud jednog partnera nije dovoljan kako bi brak opstao.

Ponekad, neke brakove jednostavno ne možete spasiti. Koliko god se trudili i pokušavali, nekad je jednostavno lakše pustiti i reći – gotovo je.

– Sve se svodi na to kako se odnosite prema svom partneru. Trebate mu iskazivati ljubav, poštovanje i razumevanje. Puno odnosa se raspada kad ljudi jednostavno prestanu da budu ljubazni jedno prema drugom. Ne kažem da se nikada ne treba svađati ili čak raspravljati, ali nemojte zbog toga biti zlobni i raditi neke stvari zbog kojih ćete kasnije kajati. Bez obzira koliko dugo ste zajedno, postoje dve stavke na kojima nikada ne bi trebalo da prestanete da radite, a to su vaš odnos i vi sami. Trebalo bi da komunicirate, delite stvari, smejete se i budete prijatelji jedni s drugima. Sve je to znak jake veze. Kada ste vi u pitanju, svakako odvojite vreme za brigu o sopstvenoj dobrobiti. Usredsredite se na brigu o sebi (kako god vam to izgledalo) i imajte vremena da radite ono u čemu uživate. Toliko ljudi nestane u vezi i zaborave da prate sopstvene interese – objašnjava Rubi Pejn, stručnjak za odnose iz UberKinkyja.

Rubi je objasnila da neke veze jednostavno ne uspevaju na duže staze.

Bez obzira na razlog, ako ustanovite da ne možete da rešite svoje probleme ili ako želja za popravljanjem braka više nije prisutna, ponekad je bolje rastati se u prijateljskim odnosima. To ne znači da nijedan od vas nije uspeo, to jednostavno znači da to nije bilo to.

Ovo su očigledni znaci da vam se brak polako raspada:

Neko drugi

Izrazit znak da će vaš brak završiti razvodom je ako osećate nešto za drugom osobom.

– Pokušajte da razmislite o tome kako bi vam bilo da je vaš supružnik s nekim drugim – bilo da je reč o emocionalnoj ili fizičkoj vezi. Ako osetite bol u grudima, onda još uvek postoji nada. Ali ako ne osećate ništa ili se čak nadate, to nije dobar znak. Ako vas pomisao na vašeg partnera s nekim drugim uništava, tada su vaša osećanja još uvek prisutna, zajedno s vašom željom da popravite stvari – objašnjava Rubi.

Ali ako niste zabrinuti, prekinite stvari jer ćete samo izgubiti vreme.

Nema više seksa

Još jedan znak da bi brak mogao da završi razvodom je nedostatak seksa – kako je Rubi objasnila, fizička bliskost ključni je deo svake zdrave, dugotrajne veze.

Ako je prošlo nekoliko meseci ili čak godina, onda to nije dobar znak.

– Svako želi da bude voljen i oseća se posebno u svojoj vezi, a seks može biti važan deo toga. Ako se neko oseća izolovano ili nevoljeno, možda će to potražiti na drugom mestu ili jednostavno dići ruke i reći da zaslužuje bolje – dodaje.

Trud je nestao

Ako se ni jedno ni drugo više ne trudite, to bi mogao da bude znak da se vaš odnos bliži kraju.

Iako svaka veza i brak prolaze kroz teška vremena, spremnost da pokušate da popravite stvari je važna, pa ako vi ili vaš partner više nemate tu želju, to je dovoljno jasan znak da stvari više ne funkcionišu kao nekada.

– Nekim ljudima s vremenom se osećanja jednostavno smanje, a to može da se dogodi zbog nekih ogorčenosti koje se vuku još iz prošlosti. Ako niste spremni da rešite te nesuglasice i ako jednostavno nemate volje, tu nema pomoći. Vaš brak je pri kraju ako se ne želite da se potrudite da popravite stvari – objašnjava Rubi.

Više nema ni prijateljstva

Još jedan znak je ako je nestalo prijateljstvo koje je postojalo između vas.

Rubi je objasnila da je deljenje interesa i zajedničko smejanje važno, pa ako ste primetili izrazit nedostatak ovoga, to bi mogao da bude značajan znak da stvari jednostavno nisu kakve bi trebalo da budu.

Smisao za humor i prijateljstvo neophodni su u vezi. Za mnoge je njihov nedostatak kraj.

Ne želite da idete kući

– Ako vas ideja da se vratite kući svom partneru plaši ili više ne možete da je podnesete, onda morate da znate da se nalazite u pogrešnoj vezi s pogrešnom osobom. Ako ne želite da budete tamo, onda biste svoju sreću mogli da potražite na drugom mestu – možda na poslu – ili s drugom osobom – tvrdi Rubi.

Prilepak

Bez obzira da li je veza sveža ili je duža, ako je partner zavistan od vas i stalno želi da bude s vama, kao vaš prilepak, to bi mogla da bude crvena zastavica koja će uskoro početi da vas izluđuje.

Nedostatak nezavisnosti svakako nije dobar za vezu. I jedno i drugo morate da budete nezavisni, i morate da znate da funkcionišete jedan bez drugog. To je bitno za srećno partnerstvo.

Osim toga, zavisnost može biti znak smetnje ili manjka verovanja u drugu osobu.

Novac je bitan

Bračna terapeutkinja Loren Kuk-Mekej, dodala je da rasprava o novcu može dovesti do razvoda.

Kako se osećamo prema novcu i imamo li tendenciju da ga trošimo ili štedimo često je duboko ukorijenjeno u nama iz naših iskustava koje smo stekli u detinjstvu.

Kada kritikujete nečiji pristup prema novcu, zapravo kritikujete samu srž toga ko su oni.

– Zapamtite ovo kad razgovarate jedni s drugima o novcu. Ipak, takve razgovore jednostavno morate voditi kako ne bi došlo do nepotrebnih svađa – savetuje Loren.

Deca

Deca takođe mogu da budu znak za razvod. Nisu u pitanju deca kao deca, nego se radi o tome da jedan partner želi dete, a drugi ne. Takvih slučajeva je mnogo i u tim situacijama teško se dođe do nekog kompromisa pa mnogo veza i brakova propadnu.

– Neprestano mi dolaze parovi koji nisu o ovome vodili razgovor pre braka ili čak i jesu, ali su se nadali da će jedan ili oboje promeniti svoj stav s vremenom. To se retko događa – tvrdi Loren.

Tišina

Osim svađanja i raspravljanja, još jedan tihi ubica braka i veza je tišina koja nastaje između vas dvoje. Ona može da uništi čak i najjača partnerstva.

– Ako ne možete da razgovarate o problemu, izbegavate ga ili jednostavno više nemate o čemu da pričate s partnerom niti želite, onda rizikujete propast braka – govori Loren.

Kraj

Ako ste se venčali nadajući se srećnom životu, bićete gorko razočarani, smatra Loren. Naravno da savetujem da napravite venčanje iz bajke, ali sa punim znanjem da jednom kada se otvore venčani pokloni, počinje težak i naporan posao koji morate da radite zajedno.

– Kompromisa mora da bude jer bez njega nema ništa. Budite spremni na neprijatne razgovore o novcu, o ravnoteži između posla i privatnog života, o tome gde i kako živite i slične stvari. Ne možete da dobijete apsolutno sve što mislite – u brak treba uložiti trud, želju i vreme. Za to treba biti spreman i ne treba ga se olako shvatati – objašnjava Loren za The Sun.

