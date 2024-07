Skoro sve ljude zanimaju ove stvari o seksu, ali im je neprijatno da pitaju

Razgovori o seksu postali su otvoreniji i češći nego ranije. Ali koliko god je danas prijatnije razgovarati o intimnim stvarima, postoje određene teme kojih se ljudi stide i sramota ih da traže odgovor.

HuffPost je zamolio stručnjake za seks da podele naizgled „čudna“ pitanja koja dobijaju, a koja se ljudi uglavnom stide da postavljaju. Ako ste se i vi, kao i drugi, pitali ove stvari, zaista nema razloga da se stidite.

„Da li previše masturbiram?“

Seksualni edukator Francisko Ramirez često dobija pitanja od ljudi koji žele da znaju da li su njihove navike masturbacije „normalne“. To ih uverava da je svaka frekvencija — bilo da je često, povremeno ili skoro nikada — u redu.

„Nažalost, dugogodišnja sramota zbog masturbacije učinila je mnoge od nas pomalo skeptičnima ili neprijatnim zbog masturbacije, posebno česte masturbacije ili kada je ‘solo seks’ češći od partnerskog seksa. Ali nema ništa loše u masturbaciji više puta dnevno“, napominje Ramirez.

Ali on takođe ističe da problemi nastaju ako navike masturbacije počnu da ometaju svakodnevni život: romantične veze, posao ili druge obaveze. „Ali inače, to ne bi trebalo da bude problem. Osim što se osećamo dobro, masturbacija može da poboljša naš san, da smanji nivo stresa, da ublaži menstrualne grčeve i da nas prosvetli jedinstvenim uvidom u ono sa čime se svako od nas oseća prijatno“, kaže on.

„Da li će me vibrator učiniti da izgubim osetljivost tokom seksa?“

Uobičajeno pitanje o masturbaciji koje seksualni edukator Eva Blum dobija od žena: Može li korišćenje moje omiljene seks igračke da izazove gubitak osećaja koji će sprečiti orgazam tokom seksa?

Dobra vest: odgovor je ne. „Svaka utrnulost klitorisa koju možete osetiti nakon sesije vibratora je privremena. Kada doživite orgazam koristeći određenu metodu iznova i iznova – koristeći vibrator ili određeni pokret ruke – može privremeno postati teže postići orgazam na druge načine“, kaže ona.

„Ako doživite trajni gubitak genitalne osetljivosti, vaša seksualna igračka verovatno nije krivac. Zakažite sastanak sa svojim ginekologom da biste isključili bilo kakva medicinska stanja. Stres, nelečeni poremećaji raspoloženja i problemi zavisnosti takođe mogu uticati na seksualno funkcionisanje“, rekla je ginekolog Šeri Ros za Health.com.

„Da li moje čudne seksualne fantazije znače da nešto nije u redu sa mnom?“

Ljudi imaju tendenciju da preispituju svoje fantazije i osuđuju sebe na osnovu onoga što ih pali. Neki ostvaruju svoje maštarije sa partnerom koji na njih pristaje, ali za većinu ljudi fantazije su upravo to – fantazije, prema kliničkom seksologu i seksualnom edukatoru Lorensu Sigelu.

„Samo zato što osoba uživa u zamišljanju određenog erotskog scenarija ne znači da je zainteresovana da se po njemu ponaša u stvarnom životu. Fantazije, ma koliko izgledale bizarne, ne predstavljaju nužno želju za takvim ponašanjem u stvarnom životu. Ono što vam je u glavi je samo za vas“, dodaje on.

Međutim, ako je sadržaj vaše fantazije uznemirujući ili deluje nametljivo, Siegel preporučuje razgovor sa seksualnim terapeutom kako to ne bi dovelo do neželjenog ponašanja.

„Ako uživam u analnoj igri, da li to znači da sam gej?“

Ovo je pitanje koje Milštajn često dobija od heteroseksualnih muškaraca koji nakon „analne igre“ sa svojim partnerkama otkriju da im se sviđa taj osećaj.

„Fizički gledano, nije nikakvo iznenađenje što su uživali. Kada sam radila sa muškarcima koji su trebali da idu na rektalni pregled, upozorila sam ih da postoji velika verovatnoća da će tokom pregleda dobiti erekciju. Zašto? Zato što je muškarcima G tačka odmah pored prostate, a najlakši način da stimulišete prostatu je ubacivanje nečega u anus“, kaže ona.

Što se tiče „gej“ dela: zadovoljstvo od određene seksualne aktivnosti ne govori ništa o seksualnoj orijentaciji. „Naša kultura često povezuje analnu igru sa homoseksualnošću. Biti gej, to znači da smatrate da su muškarci privlačni“, dodaje ona, a prenosi Index.hr.

„Kako da povećam penis?“

U svetu kojim dominira pornografija, gde se čini da su izuzetno veliki penis norma, stručnjaci kažu da nije ni čudo što muškarci stalno traže načine da povećaju svoje penise. Ali nijedan od bezbrojnih proizvoda – od tableta preko krema do pumpi – koji tvrde da povećavaju penis ne može ga zapravo povećati.

„Moj savet je jednostavan: nemojte to raditi! Nema naučnih dokaza koji bi pokazali da bilo koja od ovih stvari funkcioniše“, kaže Sigel. Zabrinutost oko veličine penisa je uobičajena, ali Sigel želi da više muškaraca shvati da prosečna dužina verovatno nije veliki koliko misle. Velika je verovatnoća da partnerka ne brine o veličini, već o vašoj tehnici.

